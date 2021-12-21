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Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya'nın konuştuğu bankacı: Paranın yarısı bulunabildi

Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı çaldığı paralarla ortadan kaybolduktan sonra polisin 15 günlük araması sonrasında yakalandı. Rus polisi tarafından gözaltına alınan çalışanın yaşadığı yerde yapılan aramalarda sadece 180 bin ruble (33 bin TL) ele geçirildi. Paranın büyük bir kısmı ise halen aranıyor...

21.12.2021 12:10 - Son Güncelleme: 21.12.2021 12:21
Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya’nın konuştuğu bankacı: Paranın yarı bulunabildi

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir banka şubesinde çalışan 30 yaşındaki Anna Grigorieva, iş çıkışı çaldığı paralarla kayıplara karıştı.

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Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya’nın konuştuğu bankacı: Paranın yarı bulunabildi

Anna Grigorieve, çalıştığı bankadan 6 Aralık tarihinde 15 milyon ruble (2 milyon 721 bin TL), 49 bin dolar (660 bin TL) ve 49 bin euro'yu (750 bin TL) mesai saati çıkışında çantasına ve ceplerine doldurarak ayrıldı.

Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya’nın konuştuğu bankacı: Paranın yarı bulunabildi

Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya’nın konuştuğu bankacı: Paranın yarı bulunabildi

Çalışanın bankayı soyduğu güvenlik kameralarının tespitiyle ortaya çıktıktan sonra Rus bankası, görüntüleri delil olarak sunarak çalışanının bulunması için Rus polisine müracaat etti.

Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya’nın konuştuğu bankacı: Paranın yarı bulunabildi

Polis tarafından yaklaşık 15 gün boyunca aranan banka çalışanının yakalanması için havaalanlarına, tren istasyonlarına, terminallere ve gümrüklere bilgi verilirken ülkedeki tüm polis birimlerine kadının görüldüğü yerde yakalanması için talimat verildi.

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