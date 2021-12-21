Çalıştığı bankadan servet çaldı! Rusya'nın konuştuğu bankacı: Paranın yarısı bulunabildi
Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı çaldığı paralarla ortadan kaybolduktan sonra polisin 15 günlük araması sonrasında yakalandı. Rus polisi tarafından gözaltına alınan çalışanın yaşadığı yerde yapılan aramalarda sadece 180 bin ruble (33 bin TL) ele geçirildi. Paranın büyük bir kısmı ise halen aranıyor...
21.12.2021 12:10
- Son Güncelleme: 21.12.2021 12:21
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir banka şubesinde çalışan 30 yaşındaki Anna Grigorieva, iş çıkışı çaldığı paralarla kayıplara karıştı.