Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek
Fransa'nın Bretonya bölgesindeki küçük bir köy olan Plougastel yakınlardaki oymalı kayalardaki 230 yıllık bir yazıyı deşifre edenlere 2 bin 250 dolar (13 bin 500 TL) ödül veriyor.
14.05.2019 15:49
- Son Güncelleme: 14.05.2019 15:51
Plougastel Belediye Başkanı Dominique Cap verdikleri kararı "Buradaki tarihçilere ve arkeologlara sorduk ancak hiç kimse kayanın ardındaki hikayeyi çözemedi. Biz de 'belki de dünyada ihtiyacımız olan türde bir uzmanlığa sahip insanlar olabilir' diye düşündük ve yarışma başlatmaya karar verdik" diye anlatıyor.
DİĞER GALERİLER