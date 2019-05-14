Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Plougastel Belediye Başkanı Dominique Cap verdikleri kararı "Buradaki tarihçilere ve arkeologlara sorduk ancak hiç kimse kayanın ardındaki hikayeyi çözemedi. Biz de 'belki de dünyada ihtiyacımız olan türde bir uzmanlığa sahip insanlar olabilir' diye düşündük ve yarışma başlatmaya karar verdik" diye anlatıyor.

