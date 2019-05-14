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Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki küçük bir köy olan Plougastel yakınlardaki oymalı kayalardaki 230 yıllık bir yazıyı deşifre edenlere 2 bin 250 dolar (13 bin 500 TL) ödül veriyor.

14.05.2019 15:49 - Son Güncelleme: 14.05.2019 15:51
Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki küçük bir köy olan Plougastel yakınlarda yaklaşık beş yıl önce oyma yazılarla dolu kayalar keşfedildi.

Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek


Kayaların üzerine 20 satırlık metin, iki tarih ve bir geminin çizimleri yer alıyordu.

Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek


Yazılarla ilgili pek çok kişi teoriler ortaya attı ancak yazıların hangi dilde olduğu ve ne konu hakkında olduğu tam olarak çözülmedi.

Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Bu yüzden 'şifreli gizemli yazılar' için bir yarışma başlatıldı.

Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Plougastel Belediye Başkanı Dominique Cap verdikleri kararı "Buradaki tarihçilere ve arkeologlara sorduk ancak hiç kimse kayanın ardındaki hikayeyi çözemedi. Biz de 'belki de dünyada ihtiyacımız olan türde bir uzmanlığa sahip insanlar olabilir' diye düşündük ve yarışma başlatmaya karar verdik" diye anlatıyor.

Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Bu sıra dışı şifre çözme yarışması için kayıtlar Kasım ayında sona erecek ve en kabul edilebilir tahminde bulunan kişi 2 bin 250 dolarlık (13 bin 500 TL) ödülün sahibi olacak.

Bu şifreyi çözebilene 13 bin 500 TL ödül verilecek

Plougastel köyü şimdi 230 yıllık mesajı çözmeyi başaran kişilere 2 bin 250 dolarlık (13 bin 500 TL) ödül teklif ediyor. Yarışma için şimdiden yüzlerce kişi kayıt yaptırdı.

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