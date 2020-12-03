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Bu kadınının balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...

Balık avlamak bazısi için para kazanmak için bir işken bazıları için de adeta vazgeçilmez bir hobi. Balık avlamak için birbirinden farklı yöntemler de mevcut. Kimi basit bir olta ile avlarken kimi ise daha fazla araç kullanarak avdaki şansını yükseltmek ister. Fakat bu göreceğiniz karelerdeki genç kadın öyle farklı taktikler kullanıyor ki görenlerin ağzı açık kalıyor. lkel malzemelerle hayatta kalma macerasına atılan genç kadın, eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız... İşte birbirinden ilginç balık yakalama taktikleri...

03.12.2020 06:08 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





