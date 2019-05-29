BM'den Kuzey Kore uyarısı! Kuzey Koreliler hayatta kalmak için...

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Kore'de "yoksulluğun, yolsuzluğun ve baskının kısır döngüsünde hapsolan" halkın hayatta kalmak için rüşvet ödemeye zorlandığına işaret edildi. Kuzey Kore yönetimi ise siyasi olarak değerlendiği raporu reddetti. İşte dünya üzerindeki en kapalı toplumlardan biri olarak bilinen Kuzey Kore gerçeği...

29.05.2019 01:17 - Son Güncelleme: 29.05.2019 01:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





