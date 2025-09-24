PODCAST CANLI YAYIN

Birleşmiş Milletler'de kaç ülke var, üyeler hangi ülkelerden oluşuyor? İşte BM’in görevleri, daimi 5 üyesi ve geçici üyeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80'inci Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayla dünya gündemine damga vurdu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, konuşması sırasında vahşeti gözler önüne seren fotoğrafları da kürsüden paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Peki Birleşmiş Milletler'de kaç ülke yer alıyor, üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte BM'in görevleri…

Birleşmiş Milletler (BM), 1945 yılında dünya barışını korumak, uluslararası güvenliği sağlamak ve ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş küresel örgütlerden biridir. Peki Birleşmiş Milletler'de kaç ülke var, üyeleri hangi devletlerden oluşuyor? İşte BM'in görevleri, daimi 5 üyesi ve geçici üyeler hakkında detaylar…

BM'NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Üyelik: Günümüzde 193 ülke Birleşmiş Milletler'e üyedir.

Ana Organlar: BM; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekretarya'dan oluşan yapısıyla faaliyet gösterir.

İnsani Yardım: Savaş, afet veya kriz anlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırarak küresel dayanışmayı güçlendirir.

Kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle dünya genelinde ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevresel korumayı destekler.

Birleşmiş Milletler, ülkeler arasındaki iş birliğini artıran ve dünya çapındaki sorunlara ortak çözümler üretmeyi amaçlayan en önemli uluslararası platformlardan biridir.

TÜRKİYE VE BM'NİN KURULUŞ SÜRECİ

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, büyük devletlerin öncülüğünde uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla yeni bir dünya örgütü kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda hazırlanan BM Şartı, 26 Haziran 1945'te San Francisco'da Türkiye'nin de dahil olduğu 50 ülke tarafından imzalandı. Kısa süre sonra Polonya'nın da katılımıyla kurucu üye sayısı 51'e çıktı.

Şart'ın üye devletlerce onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te resmen faaliyete geçti. Bu tarih, her yıl "BM Günü" olarak kutlanmaktadır. Bugün BM, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi (BMGK), Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK), Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Sekretaryası olmak üzere altı ana organ üzerinden çalışmalarını yürütmektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN DAİMİ ÜYELERİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Rusya
Çin

BM ÜYELİĞİ VE GEÇİCİ ÜYELER

Birleşmiş Milletler'in (BM) bugün resmi olarak 193 üye ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkeler, barışın korunması, uluslararası güvenliğin sağlanması, insan haklarının desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi amacıyla BM çatısı altında birleşmiştir.

Üyelerden Bazıları:

Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Fransa

Birleşik Krallık

Çin

Hindistan

Brezilya

Rusya

Japonya

Bu devletlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülke de BM'nin parçasıdır. Üyelik, BM Şartı'nı kabul eden ve taahhütlerini yerine getiren her ülke için geçerlidir. BM üyeleri, küresel sorunlara ortak çözümler üretmek ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek adına iş birliği yapmaktadır.

(Kaynak: Dışişleri Bakanlığı, AA)