ABD'yi sarsan koronavirüs açıklaması: Aşı bulunsa dahi etkisiz olabilir"
Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada corona virüsü ile mücadele tüm hızıyla devam ederken salgına karşı aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Bilim insanları her geçen gün virüse dair yeni araştırmalar ortaya koyarken son olarak gelen açıklama ABD'de endişeye yol açtı. Araştırmalar sonucunda corona virüsü aşısı bulunsa dahi yüzde 42'lik nüfusun obezite rahatsızlığına sahip olduğu ülkede aşının işe yaramamasından endişe duyuluyor.
ABD'Yİ SARSAN CORONA ARAŞTIRMASI! AŞI BULUNSA DAHİ ETKİSİ ZAYIF OLABİLİR!
Corona virüsü ile ilgili araştırmaya göre; grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtlandı. Hal böyleyken araştırmacılar koronavirüs aşısında da benzer bir durumun ortaya çıkacağını öngörüyor...
200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı.
GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ
Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD'li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.
OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR
Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19'a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.
NÜFUSUNUN YÜZDE 42'Sİ OBEZ
Dünyada obez nüfusunun en yüksek olduğu ülkelerden biri ise sahip olduğu 5 milyonu aşkın vaka ve 162 bini aşkın ölümle pandeminin en çok vurduğu ABD. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü ve Amerikalı çocukların yüzde 18,5'i obez.