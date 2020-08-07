ABD'yi sarsan koronavirüs açıklaması: Aşı bulunsa dahi etkisiz olabilir"

GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ

Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. ABD'li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.