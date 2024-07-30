Bella Hadid’ten “Adidas” çıkışı: Gururlu bir Filistinli kadınım! | Sinsi hamle sonrası boykot çağrıları

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları karşısında ses yükselten dünyaca ünlü model Bella Hadid, Adidas'ın yeni reklam yüzü olması nedeniyle İsrail tarafından hedef alındı. "Münih katliamı" bahanesi ve Bella Hadid'in Filistin duruşu sebebiyle baskı altınan alınan Adidas da baskıya boyun eğerek reklamı geri çekti. Bugün bir açıklama yapan Bella Hadid antisemitizm suçlamalarını reddederek, "1972'deki korkunç olaylarla tarihsel bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bilgilendirilmiş olsaydım tüm kalbimle söylüyorum, asla katılmazdım. Ekibim bilmeliydi, Adidas bilmeliydi." dedi. "Gururlu bir Filistinli kadın" olduğuna dikkat çeken Bella Hadid, Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Öte yandan Adidas için boykot çağrıları yapıldı.