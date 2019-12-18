Başkan Erdoğan bahsetmişti! Putin'in gizli ordusu Wagner Grubu ile ilgili çarpıcı detay: Ölümleri bile...
Suriye'ye düzenlediği 3 ayrı harekâtla bölücü planları akamete uğratan Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu. Türkiye ile Libya arasında, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı. Bölgesel dengeleri alt üst eden tarihi anlaşmanın ardından, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda Başkan Erdoğan'a, Libya'ya asker göndermenin söz konusu olup olmadığı soruldu. Erdoğan, "Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan Wagner denilen bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, hele hele bu askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra, biz oraya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz." yanıtını verdi. Peki Başkan Erdoğan'ın bahsettiği bu Rusların 'Black Water'ı Wagner Grubu kim? İlk 2015'te Ukrayna'da ortaya çıkan ve 3 bin kişiden oluşan Wagner Grubu'nu, Rus uzmanlar anlattı. İşte Rusya Lideri Putin'in sır ordusuyla ilgili çarpıcı detaylar...
Hızla büyüyen dünyamızda teknolojinin de gelişmesiyle savaş şekilleri de değişiklik göstermeye başladı. Ülkeler sahada artık orduları ile değil, kurdukları ve/veya destekledikleri güvenlik şirketleri (Wagner ve Blackwater gibi) ile de faaliyet göstermeye başladı. Bu şirketler konusunda en tecrübeli ülke ise ABD. Daha önce Blacwater şirketini kuran ABD'dir.
Suriye İç Savaşından itibaren ismi daha çok duyulmaya başlanan Wagner Şirketi'nin ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yok. Ortaya çıkışı ise Ukrayna'da ki olaylardır. Ukrayna'da başlayan iç savaşta ayrılıkçı grupların yanında "Slav Birlikleri" adı ile yer almış, ve tüm dünyanın gözü bu grubun üzerine çevrilmiştir.
"Putin'in gizli ordusu" olarak söylenen şirketin başında Rusya Ordusunda Yarbay olarak görev yapmış Dmitriy Utkin'in olduğu bilinmektedir. Şirketin devlet ile olan bağının ortaya çıktığı olay; Putin tarafından Dmitriy Utkin'e verilen madalyadır. Ayrıca Utkin, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan bir isimdir.
Rus Bayrağı ve ordu sembolü kullanmıyorlar
Putin'in gizli askerleri sahneye önce Ukrayna ve Kırım'da çıktı. Ayrılıkçı grupların yanında savaşan ve önceleri nereden geldiği sadece tahmin edilen bu savaşçı gruplar kamuflaj kıyafetlerini giyiyor ama asla Rus bayrağı ya da ordudan olduklarını gösteren bir sembol taşımıyorlardı. Çatışmalar ilerledikçe dünya kamuoyu bu savaşçıların aslında Rus askeri olduğundan emindi ancak Kremlin her defasında bunu reddetti.
Rusya, Suriye savaşında sahada ağırlığını artırmaya karar verince paralı askerler bir kez daha ortaya çıktı. Batı basınındaki iddialara göre aralarında Wagner'in de olduğu pek çok Rus şirket -ki hatta birinin merkezi Hong Kong'daydı- ülkeye savaşçı gönderdi. Son olarak Deyrizor'daki çatışmadan sonra gözler üzerine çevrildi.