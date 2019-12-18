Başkan Erdoğan bahsetmişti! Putin'in gizli ordusu Wagner Grubu ile ilgili çarpıcı detay: Ölümleri bile...

Suriye'ye düzenlediği 3 ayrı harekâtla bölücü planları akamete uğratan Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu. Türkiye ile Libya arasında, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı. Bölgesel dengeleri alt üst eden tarihi anlaşmanın ardından, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda Başkan Erdoğan'a, Libya'ya asker göndermenin söz konusu olup olmadığı soruldu. Erdoğan, "Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan Wagner denilen bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, hele hele bu askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra, biz oraya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz." yanıtını verdi. Peki Başkan Erdoğan'ın bahsettiği bu Rusların 'Black Water'ı Wagner Grubu kim? İlk 2015'te Ukrayna'da ortaya çıkan ve 3 bin kişiden oluşan Wagner Grubu'nu, Rus uzmanlar anlattı. İşte Rusya Lideri Putin'in sır ordusuyla ilgili çarpıcı detaylar...

18.12.2019 10:47 - Son Güncelleme: 18.12.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





