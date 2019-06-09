Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Korkunç, taş üstünde taş kalmayacak...

Son zamanlarda artan deprem haberleriyle tedirgin olan vatandaşlar dünya tarihinde birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın Türkiye kehanetlerini araştırmaya başladı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Birçok kehaneti tuttuğu bilinen kahin 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak demişti. İşte Türkiye için de korkutucu tahminlerde bulunan Baba Vanga'nın gelecek için ilginç kehanetleri...

09.06.2019 23:52 - Son Güncelleme: 10.06.2019 00:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





