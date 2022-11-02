Avrupa'da karanlığa gömülüyor! Paris'te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi Avrupa'yı sarsarken ülkeler yeni önlemlerini açıklıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürüldü. Söz konusu karar uymayalanların 750 ila 1500 euro cezaya çarptırılacağı öğrenildi. İşte Partis'ten görüntüler ve tedbirin ayrıntıları...
02.11.2022 08:53 - Son Güncelleme: 02.11.2022 08:53
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi Avrupa'yı sarsarken ülkeler yeni önlemlerini açıklıyor.
UYMAYANA CEZA
Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.