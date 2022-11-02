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Avrupa'da karanlığa gömülüyor! Paris'te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi Avrupa'yı sarsarken ülkeler yeni önlemlerini açıklıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürüldü. Söz konusu karar uymayalanların 750 ila 1500 euro cezaya çarptırılacağı öğrenildi. İşte Partis'ten görüntüler ve tedbirin ayrıntıları...

02.11.2022 08:53 - Son Güncelleme: 02.11.2022 08:53
Avrupa’da karanlığa gömülüyor! Paris’te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası baş gösteren enerji krizi Avrupa'yı sarsarken ülkeler yeni önlemlerini açıklıyor.

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Avrupa’da karanlığa gömülüyor! Paris’te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü

PARİS'TE OFİS VE DÜKKANLARIN IŞIĞI KAPATILDI

Daha önce Eyfel'i karartan Fransa'nın başkenti Paris'te enerji tasarrufu için yeni tedbirler alındı. Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürüldü.

Avrupa’da karanlığa gömülüyor! Paris’te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü

Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla dün Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürüldü.

Avrupa’da karanlığa gömülüyor! Paris’te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü

UYMAYANA CEZA

Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Avrupa’da karanlığa gömülüyor! Paris’te enerji tasarruf için ışıklar söndürüldü

Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.

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