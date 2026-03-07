TAŞ DEVRİ SOSYAL YAPISINA IŞIK TUTACAK
Araştırmanın baş genetik analizlerini yürüten popülasyon genetikçisi Tiina Mattila, avcı-toplayıcı mezarlarının iyi korunmuş örneklerinin nadir olduğunu belirtti. Bu nedenle arkeolojik avcı-toplayıcı toplumlarda akrabalık araştırmalarının genellikle sınırlı kaldığını ifade etti.
Ajvide mezarlığı uzmanı ve arkeoloji profesörü Paul Wallin ise yapılan analizlerin Taş Devri'ndeki sosyal organizasyon hakkında önemli ipuçları sunduğunu söyledi.
Ajvide'de yürütülen bu arkeogenetik çalışma, İskandinav Neolitik avcı-toplayıcı toplulukları arasındaki aile ilişkilerini inceleyen ilk pilot proje olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, mezarlıktaki 70'ten fazla bireyin kalıntısını inceleyerek çalışmayı genişletmeyi planlıyor.
Bilim insanları, çalışmada yer alan on bireye ait diş ve kemiklerden elde edilen DNA'yı analiz ederek hem cinsiyeti hem de akrabalık ilişkilerini belirledi.