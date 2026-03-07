İSKANDİNAVYA'NIN ÖNEMLİ TAŞ DEVRİ ALANLARINDAN BİRİ

Ajvide, İskandinavya'daki en önemli Taş Devri arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Bölge, iyi korunmuş mezarları ve çok sayıda arkeolojik eseriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 5.500 yıl önce bölgede yaşayan topluluklar avcı-toplayıcı bir yaşam sürüyordu. Geçimlerini büyük ölçüde fok avcılığı ve balıkçılıkla sağlıyorlardı. Avrupa'nın büyük bölümünde tarım yaygınlaşmış olmasına rağmen, kuzeydeki avcı-toplayıcı gruplar geleneksel yaşam biçimlerini sürdürmeye devam etti ve genetik olarak tarım toplumlarından farklı kaldı.

Ajvide mezarlığında bugüne kadar 85 mezar tespit edildi. Bunların sekizinde iki veya daha fazla kişi birlikte gömülü durumda bulunuyor. Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu ortak mezarlardan dördünde bulunan kalıntılardan elde edilenDNA'yı analiz ederek gömülen kişiler arasındaki akrabalık ilişkilerini incelemeye başladı.