GaleriDünya

Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

Dünya tarihini kana bulayan isimlerinden biri olan ve hayatı hakkında her detayın hala merak edildiği Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Adolf Hitler ölmeden önce iki vasiyetname yazdırmıştır. Bunlardan biri özel diğeri ise siyasidir. Hitler'in siyasi vasiyetnamesi bir öfke çığlığıdır. Yazdıklarına göre: Almanya bütün milletler için bir zehir gibi tehlikeli olan Yahudileri ve Bolşevizm'i kovalamaktan asla vazgeçmemelidir. Almanya'nın geleceğini tartışmasız bu olgu belirleyecektir. Hitler, savaşa girmekte kesinlikle haklı olduğunu savunuyor ve yenilgiden korkak yalancı, basiretsiz komutanları sorumlu tutuyordu

03.01.2020 15:52 - Son Güncelleme: 03.01.2020 15:52
Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden gün yüzüne çıkan fotoğraflar tarihe bir yanda ışık tutarken bir yandan da şaşkına çeviriyor. İşte yıllar sonrası gün yüzüne çıkan o fotoğraflar. 20 Nisan 1889 yılında Avusturya'da doğan Adolf Hitler, Avusturyalıdır. Eğitim hayatı boyunca oldukça başarısız olan Hitler, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi sınavına ressam olarak girdi. Sınavı kazanamadı.

Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

Hitler'in özel fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'ın çektiği fotoğraflar, ABD Ulusal Arşiv Dairesi uzmanı Richard Schneider tarafından dijital ortama aktarıldı.

Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

Hitler'in tam 1270 fotoğrafını elde eden Schneider'ın elindeki görüntülerde, yüzyılın en ünlü diktatörünün 34 yaşında olduğu bir fotoğrafta yer aldı.

Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

Fotoğraflarda Hitler ve 'Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir halk sunayım.' sözüyle akıllara kazınan propaganda bakanı Joseph Goebbels da var.

Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

ABD Ulusal Arşivi'ne 1962'de geçtiği belirlenen bu fotoğrafların henüz çok küçük bir kısmı internet ortamına aktarılabildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Süleymani’nin intikamı için meydanlara indiler! Siyah bayrak açıp bu sloganı attılar: ABD'ye ölüm İsrail'e ölüm
Süleymani’nin intikamı için meydanlara indiler! Siyah bayrak açıp bu sloganı attılar: ABD'ye ölüm İsrail'e ölüm