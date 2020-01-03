Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...
Dünya tarihini kana bulayan isimlerinden biri olan ve hayatı hakkında her detayın hala merak edildiği Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Adolf Hitler ölmeden önce iki vasiyetname yazdırmıştır. Bunlardan biri özel diğeri ise siyasidir. Hitler'in siyasi vasiyetnamesi bir öfke çığlığıdır. Yazdıklarına göre: Almanya bütün milletler için bir zehir gibi tehlikeli olan Yahudileri ve Bolşevizm'i kovalamaktan asla vazgeçmemelidir. Almanya'nın geleceğini tartışmasız bu olgu belirleyecektir. Hitler, savaşa girmekte kesinlikle haklı olduğunu savunuyor ve yenilgiden korkak yalancı, basiretsiz komutanları sorumlu tutuyordu
Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden gün yüzüne çıkan fotoğraflar tarihe bir yanda ışık tutarken bir yandan da şaşkına çeviriyor. İşte yıllar sonrası gün yüzüne çıkan o fotoğraflar. 20 Nisan 1889 yılında Avusturya'da doğan Adolf Hitler, Avusturyalıdır. Eğitim hayatı boyunca oldukça başarısız olan Hitler, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi sınavına ressam olarak girdi. Sınavı kazanamadı.