Adolf Hitler'in daha önce bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Şoke eden kareler...

Dünya tarihini kana bulayan isimlerinden biri olan ve hayatı hakkında her detayın hala merak edildiği Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Adolf Hitler ölmeden önce iki vasiyetname yazdırmıştır. Bunlardan biri özel diğeri ise siyasidir. Hitler'in siyasi vasiyetnamesi bir öfke çığlığıdır. Yazdıklarına göre: Almanya bütün milletler için bir zehir gibi tehlikeli olan Yahudileri ve Bolşevizm'i kovalamaktan asla vazgeçmemelidir. Almanya'nın geleceğini tartışmasız bu olgu belirleyecektir. Hitler, savaşa girmekte kesinlikle haklı olduğunu savunuyor ve yenilgiden korkak yalancı, basiretsiz komutanları sorumlu tutuyordu



03.01.2020 15:52 - Son Güncelleme: 03.01.2020 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





