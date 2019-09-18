Adolf Hitler'in bu fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...
Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden gün yüzüne çıkan fotoğraflar tarihe bir yanda ışık tutarken bir yandan da şaşkına çeviriyor. İşte yıllar sonras gün yüzüne çıkan o fotoğraflar.
18.09.2019 13:46
- Son Güncelleme: 18.09.2019 13:53
Dünya tarihini kana bulayan isimlerinden biri olan ve hayatı hakkında her detayın hala merak edildiği Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Hitler'in özel fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'ın çektiği fotoğraflar, ABD Ulusal Arşiv Dairesi uzmanı Richard Schneider tarafından dijital ortama aktarıldı.
Hitler'in tam 1270 fotoğrafını elde eden Schneider'ın elindeki görüntülerde, yüzyılın en ünlü diktatörünün 34 yaşında olduğu bir fotoğrafta yer aldı.
Fotoğraflarda Hitler ve 'Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir halk sunayım.' sözüyle akıllara kazınan propaganda bakanı Joseph Goebbels da var.
ABD Ulusal Arşivi'ne 1962'de geçtiği belirlenen bu fotoğrafların henüz çok küçük bir kısmı internet ortamına aktarılabildi.