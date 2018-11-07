ABDde tarihi anlar! Seçim sonuçları belli oldu

ABD'de tarihi anlar! Seçim sonuçları belli oldu
ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elinde bulunan kritik bölgeleri kazandı. Başkan Trump'ı desteklediği bilinen Fox News, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceğini duyurdu
7 Kasım 2018 Çarşamba, 07:11:59
Güncelleme: 08:09:36
ABD'de seçmenler kritik ara seçimler için bugün sandık başına gitti. Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bugüne kadar yapılan son üç ara seçimde seçime katılım oranı ortalama yüzde 40 olurken, bu yıl rekor kırılması bekleniyor.
Kongre seçimlerinde doğudaki bazı eyaletlerde sandıklar kapandı. Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.
ABD BASINI SONUCU DUYURDU
ABD basınına göre Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı.
Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi belli olacak. Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi için de oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemeler de referanduma sunuluyor.
Seçimin en yakından izlenen tarafı ise Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun hangi partide olacağı. Şu anda hem Beyaz Saray hem de Kongre'nin her iki kanadı da Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyor.