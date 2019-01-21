ABD'de suikaste kurban giden Martin Luther King'in ölümünün arkasında kim var?
ABD'de suikaste kurban giden dünya tarihindeki en önemli insan hakları savunucusu liderlerinden biri olarak kabul edilen Martin Luther King'in ölümünün arkasında kim var? İnfazların arkasında ABD derin devleti mi var? Martin Luther King, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Malcolm X ve Tupac Shakur gibi infaz edilen kişilerin ölümünün gerçek sebeplerinin ne olduğu yıllarca tartışıldı. Bu tartışmalar sonucu ortaya çıkan birçok soru günümüzde de henüz yanıt bulamadı. İnfazların gerçek sebebini öğrenmek isteyen bir grup ABD vatandaşı ve Martin Luther King'in akrabaları, Martin Luther King, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Malcolm X ve Tupac Shakur gibi kişilerin ölümlerinin araştırılması hakkında derinlenmesine soruşturma çağrısında bulundu.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:38:37 Güncelleme: 09:54:30
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