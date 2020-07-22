ABD'de polis şiddetine karşı çıplak eylem! Göstericilerin sembolü oldu
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler, ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor. Bir kadın, elleri tetikte bekleyen güvenlik güçlerine karşı soyunup yere oturdu. O anda çekilen fotoğraf, eylemcilerin sembol fotoğrafları arasındaki yerini aldı.
22.07.2020 16:43
- Son Güncelleme: 22.07.2020 16:55
Amerikan polisinin siyahi George Floyd'u vahşice öldürmesi, ülke eylemlerin fitilini ateşledi. Aylardır devam eden eylemler nedeniyle sokaklar savaş alanı.
Amerikan polisinin yetersiz kalması üzerine askerler de sokağa inerek eylemlere müdahale etmeye başladı.
POLİSLERİN ELLERİ TETİKTE
Protestocular, polis ve askere karşı farklı eylemler yapmaya başladı.
Bir kadın, elleri tetikte bekleyen güvenlik güçlerine karşı soyunup yere oturdu. O anda çekilen fotoğraf, eylemcilerin sembol fotoğrafları arasındaki yerini aldı.
Polis aracının ışık yansıttığı kadın, uzun süre güvenlik güçlerine karşı çıplak bir şekilde oturmaya devam etti.