Haberler Galeri Dünya ABD'de polis şiddetine karşı çıplak eylem! Göstericilerin sembolü oldu

ABD'de polis şiddetine karşı çıplak eylem! Göstericilerin sembolü oldu

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler, ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor. Bir kadın, elleri tetikte bekleyen güvenlik güçlerine karşı soyunup yere oturdu. O anda çekilen fotoğraf, eylemcilerin sembol fotoğrafları arasındaki yerini aldı.

22.07.2020 16:43 - Son Güncelleme: 22.07.2020 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





