ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. İki ülkenin karşılıklı olarak restleşmesi tüm dünyayı etkileyecek. Trump'ın yürüttüğü saldırı politikası bütün ülkeler açısından olumsuz karşılanıyor. Çin'in bu saldırgan politikalara cevap vermesi ve karşı atağa geçmesi ABD açısından bir savaş ilanı olarak görülüyor. İki ülkenin en kötü senaryo gerçekleşmesi halinde yüksek askeri güçleri araştırılmaya başlandı. İşte iki ülkenin savaş güçleri...

21.05.2019 22:39 - Son Güncelleme: 21.05.2019 22:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





