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ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. İki ülkenin karşılıklı olarak restleşmesi tüm dünyayı etkileyecek. Trump'ın yürüttüğü saldırı politikası bütün ülkeler açısından olumsuz karşılanıyor. Çin'in bu saldırgan politikalara cevap vermesi ve karşı atağa geçmesi ABD açısından bir savaş ilanı olarak görülüyor. İki ülkenin en kötü senaryo gerçekleşmesi halinde yüksek askeri güçleri araştırılmaya başlandı. İşte iki ülkenin savaş güçleri...

21.05.2019 22:39 - Son Güncelleme: 21.05.2019 22:42
ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

Çin deniz kuvvetlerinin gemi sayısı olarak ABD'yi geride bıraktığı ve dünyanın en büyük donanması haline geldiği bildirildi.

ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) hakkında yayınladığı analize göre Çin 300 gemiye ulaşarak, 287 gemisi olan Amerikan donanmasını geride bıraktı.

ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

ABD ve Çin'in ardından gelen Rusya'nın 83, İngiltere'nin 75 ve Avustralya'nın 45 gemisi bulunuyor.

ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

Çin deniz kuvvetlerinin gemi sayısı olarak ABD'yi geride bıraktığı ve dünyanın en büyük donanması haline geldiği bildirildi.

ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! İşte iki ülkenin savaş güçleri

Çin deniz kuvvetlerinin gemileri arasında 23 destroyer, 59 fırkateyn ve 37 korvet mevcut. Pekin yönetiminin 76 da denizaltısı bulunuyor. Sualtı gemileri arasında uzun menzilli nükleer füze taşıyabilen denizaltılar yanında; nükleer, elektrikli ve dizel denizaltılar bulunuyor.

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