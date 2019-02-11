51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...
51.bölge veya Area 51, dünyanın en gizemli yeri olabilir... Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak. İşte ABD'nin hassas noktası 51.bölge ve gizemi.
Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.
51. bölge hakkında diğer ayrıntılara geçeceğiz. Ama önce Boyd Bushman'ın iddialarına bakalım. Bushman 51.bölge ile ilgili öyle sırları ifşa etti ki, tüm dünya sallandı.