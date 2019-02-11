51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

51.bölge veya Area 51, dünyanın en gizemli yeri olabilir... Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak. İşte ABD'nin hassas noktası 51.bölge ve gizemi.

11.02.2019 12:16 - Son Güncelleme: 11.02.2019 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





