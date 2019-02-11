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51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

51.bölge veya Area 51, dünyanın en gizemli yeri olabilir... Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak. İşte ABD'nin hassas noktası 51.bölge ve gizemi.

11.02.2019 12:16 - Son Güncelleme: 11.02.2019 12:16
51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

51. bölge hakkında diğer ayrıntılara geçeceğiz. Ama önce Boyd Bushman'ın iddialarına bakalım. Bushman 51.bölge ile ilgili öyle sırları ifşa etti ki, tüm dünya sallandı.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

KANITLARLA KONUŞTU

ABD'nin gizli üssü Area 51 ya da 51. Bölge esrarını halen koruyor. Bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok. Body Bushman isimli 51. Bölge'de çalışan bilim adamı ise ölmeden önce çektiği videoyla ABD'nin büyük bir sırrını ortaya çıkardı.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır.

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