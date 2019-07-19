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3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...

2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım kehanetlerde bulunan Noah'ı hatırlarsınız. Ardından pek çok zaman yolcusu ortaya çıktı ve birbirinden ilginç kehanetlerini ortaya attı. Ancak bu kez oldukça ilginç bir vaka karşımızda. 3500 yılından geldiğini iddia eden bu kadının kehanetlerinin yanı sıra bir uzaylıdan hamile olduğunu iddia etmesi sosyal medyayı hayrete düşürdü. Duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak.

19.07.2019 11:46 - Son Güncelleme: 19.07.2019 12:03
3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...

3500 yılından geldiğini öne süren ve adının Mary olduğunu söyleyen kadın hangi ülkede olduğu bilgisini veremeyeceğini çünkü yaşamından endişe ettiğini belirtiyor.

3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...

Mary, 18 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te henüz bir öğrenciyken okulda görev yapan Profesör Paul Marteaux'un kendisine laboratuvarda iş teklif ettiğini söylüyor.

3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...

Kimya öğrencisi olan Mary, laboratuvarda sıradan bir iş yaptığını, örnekleri numaralandırdığını ifade ediyor.

3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...

Mary'nin iddiasına göre görev yaptığı laboratuvarda yalnızca özel kişilerin girebildiği bir oda yer alıyordu ve Mary bu odaya giriş yapabileceği kartı bir şekilde elde etti ve yasaklı odaya girdi.

3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...

Girdiği odada çok sayıda kablo ve değişik araçların bulunduğunu belirten Mary, Profesör Paul'un odaya girdiğini, Mary'i odada görünce son derece sinirlendiğini, bir süre sonra sakinleşen Paul'ün kendisine zaman makinesi asistanlığı adı verilen bir iş önerdiğini öne sürüyor.

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