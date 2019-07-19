3500 yılından geldiğini iddia etti bu fotoğrafı gösterdi: 5 ay içerisinde...
2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım kehanetlerde bulunan Noah'ı hatırlarsınız. Ardından pek çok zaman yolcusu ortaya çıktı ve birbirinden ilginç kehanetlerini ortaya attı. Ancak bu kez oldukça ilginç bir vaka karşımızda. 3500 yılından geldiğini iddia eden bu kadının kehanetlerinin yanı sıra bir uzaylıdan hamile olduğunu iddia etmesi sosyal medyayı hayrete düşürdü. Duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak.
19.07.2019 11:46
- Son Güncelleme: 19.07.2019 12:03
DİĞER GALERİLER