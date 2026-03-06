ALEXANDRA ANDRESEN

Norveçli milyarder Alexandra Andresen, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç zenginleri arasında gösteriliyor. Andresen, kız kardeşi Katharina Andresen ile birlikte Norveç merkezli yatırım şirketi Ferd'in yönetim kurulunda görev yapıyor. İki kardeş aynı zamanda şirketin yaklaşık %42 hissesine sahip.

İş dünyasındaki rolünün yanı sıra Andresen'in spor geçmişi de dikkat çekiyor. Daha önce binicilikte üç kez Norveç gençler şampiyonu olan Andresen, omurga sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle aktif yarış kariyerini sonlandırdı.

Buna rağmen atlarla olan bağını sürdüren Andresen, Oslo'da bulunan Andresen Dressage adlı at yetiştirme çiftliğinin sahibi ve işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.