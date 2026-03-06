CANLI YAYIN
30 yaş altı dünyanın en genç milyarderleri: Başarının sırrı çalışmak mı şans mı?

30 yaşına gelmeden milyarder olmak kulağa bir başarı hikayesi gibi gelse de, rakamlar bu tablonun arkasında çoğu zaman farklı bir gerçek olduğunu gösteriyor. Forbes'ın listesinde dünyada milyarderlerin büyük bölümü servetini uzun yıllar içinde oluştururken, 30 yaşın altında bu seviyeye ulaşabilen kişi sayısı oldukça sınırlı.

Bu genç zenginlerin hikayeleri incelendiğinde ise çalışmak kadar, hatta çoğu zaman ondan daha fazla, aile servetinin belirleyici olduğu görülüyor. Listenin büyük kısmı servetini miras yoluyla elde eden isimlerden oluşurken, yalnızca bir kişi kendi girişimleriyle bu seviyeye ulaşmayı başarmış durumda. Bu tablo, "genç yaşta milyarder olmanın sırrı nedir?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Çalışmak mı yoksa doğru zamanda doğru yerde doğmak mı?

KATHARINA ANDRESEN

Norveçli iş insanı Katharina Andresen, yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alıyor. Andresen'in servetinin temeli, ailesinin sahip olduğu ve 150 yılı aşkın geçmişe sahip sigara şirketinin 2005 yılında satılmasına dayanıyor.

Satışın ardından aile, yatırımlarını gayrimenkul, finans ve çeşitli İskandinav özel şirketlerine yönlendiren Ferd adlı yatırım şirketine odaklandı. Andresen, kız kardeşi Alexandra Andresen ile birlikte Ferd'de yaklaşık %42 oranında hisseye sahip bulunuyor ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulunda görev yapıyor. Bu yapı, Andresen ailesinin servetinin büyük ölçüde yatırımlar üzerinden büyümeye devam etmesini sağlıyor.

ED CRAVEN

Avustralyalı girişimci Ed Craven, yaklaşık 2,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderleri arasında gösteriliyor. Craven, bu serveti ortağı Bijan Tehrani ile birlikte kurduğu çevrimiçi kripto platformu sayesinde elde etti.

Şirket, geçen yıl yaklaşık 4,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Şirketin verdiği bilgilere göre Bitcoin üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yaklaşık %2 ila %4'lük kısmı Stake platformu üzerinden gerçekleşiyor.

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO

İtalyan iş insanı Leonardo Maria Del Vecchio, yaklaşık 6,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alıyor. Del Vecchio'nun serveti, gözlük sektörünün dev şirketlerinden EssilorLuxottica ile bağlantılı aile varlıklarına dayanıyor.

Şirketin kurucusu olan babası Leonardo Del Vecchio'nun 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından, Del Vecchio annesi ve altı üvey kardeşiyle birlikte aile holdinginde pay sahibi oldu.Aile holdingi, EssilorLuxottica'nın yaklaşık üçte birini kontrol ederken, Leonardo Maria Del Vecchio'nun bu yapı içindeki payı %12,5 seviyesinde bulunuyor.

Genç milyarder aynı zamanda EssilorLuxottica'da baş strateji sorumlusu olarak görev yapıyor. Bunun yanı sıra şirket bünyesindeki dünyaca ünlü gözlük markası Ray-Ban'in de başkanlığını yürütüyor.

ALEXANDRA ANDRESEN

Norveçli milyarder Alexandra Andresen, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç zenginleri arasında gösteriliyor. Andresen, kız kardeşi Katharina Andresen ile birlikte Norveç merkezli yatırım şirketi Ferd'in yönetim kurulunda görev yapıyor. İki kardeş aynı zamanda şirketin yaklaşık %42 hissesine sahip.

İş dünyasındaki rolünün yanı sıra Andresen'in spor geçmişi de dikkat çekiyor. Daha önce binicilikte üç kez Norveç gençler şampiyonu olan Andresen, omurga sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle aktif yarış kariyerini sonlandırdı.

Buna rağmen atlarla olan bağını sürdüren Andresen, Oslo'da bulunan Andresen Dressage adlı at yetiştirme çiftliğinin sahibi ve işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

FIROZ MISTRY

İrlanda vatandaşı Firoz Mistry, yaklaşık 4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alıyor. Mistry'nin serveti, 2022 yılında babası Cyrus Mistry'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Zahan Mistry ile birlikte miras aldığı şirket hisselerine dayanıyor.

İki kardeş, Hindistan merkezli çok uluslu holding Tata Sons'ta yaklaşık %4,6'lık payın sahibi oldu. Yaklaşık 165 milyar dolar gelir büyüklüğüne sahip olan grup otomotivden mücevhere kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 30 şirketi bünyesinde barındırıyor.

Kökeni 1868 yılına kadar uzanan Tata Grubu, bugün altı kıtada ve 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirketler ağı olarak dikkat çekiyor.

ALEXANDR WANG

Amerikalı girişimci Alexandr Wang, yapay zeka alanındaki girişimi sayesindekendi servetini oluşturanen genç milyarderlerden biri olarak öne çıkıyor. Wang, kurucuları arasında yer aldığı Scale AI şirketinin Mayıs ayında 13,8 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolar yatırım almasının ardından yaklaşık 2 milyar dolarlık servete ulaştı.

Forbes verilerine göre Wang'ın şirkette yaklaşık %14 oranında hissesi bulunuyor. Scale AI, büyük dil modelleri bunlar arasında ChatGPT de yer alıyor ile otonom araç teknolojilerinin eğitilmesinde kullanılan verilerin etiketlenmesi üzerine çalışıyor.

Wang, 2016 yılında Lucy Guo ile birlikte şirketi kurdu. Girişimci, eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology'deki ilk yılını tamamladıktan sonra üniversiteden ayrılarak tamamen girişimine odaklandı. Bugün şirketin müşterileri arasında Microsoft, General Motors ve Meta gibi teknoloji ve otomotiv devleri bulunuyor.

KEVıN DAVıD LEHMANN

Alman milyarder Kevin David Lehmann, yaklaşık 3,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç zenginleri arasında yer alıyor. Lehmann'ın serveti, Almanya'nın önde gelen eczane zincirlerinden dm-drogerie markt'taki aile hisselerinden geliyor.

Lehmann, henüz 14 yaşındayken babası Günther Lehmann tarafından şirketteki %50'lik hissenin kendisine devredilmesiyle milyarderler arasına katıldı. Günther Lehmann, söz konusu şirkete ilk yatırımını markanın kuruluşundan kısa süre sonra, 1974 yılında yapmıştı.

Bugün dm-drogerie markt, Avrupa genelinde yaklaşık 4.120 mağazaya sahip büyük bir perakende zinciri haline gelmiş durumda.

