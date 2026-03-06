LEONARDO MARIA DEL VECCHIO
İtalyan iş insanı Leonardo Maria Del Vecchio, yaklaşık 6,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alıyor. Del Vecchio'nun serveti, gözlük sektörünün dev şirketlerinden EssilorLuxottica ile bağlantılı aile varlıklarına dayanıyor.
Şirketin kurucusu olan babası Leonardo Del Vecchio'nun 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından, Del Vecchio annesi ve altı üvey kardeşiyle birlikte aile holdinginde pay sahibi oldu.Aile holdingi, EssilorLuxottica'nın yaklaşık üçte birini kontrol ederken, Leonardo Maria Del Vecchio'nun bu yapı içindeki payı %12,5 seviyesinde bulunuyor.
Genç milyarder aynı zamanda EssilorLuxottica'da baş strateji sorumlusu olarak görev yapıyor. Bunun yanı sıra şirket bünyesindeki dünyaca ünlü gözlük markası Ray-Ban'in de başkanlığını yürütüyor.