2030 yılından geldim dedi bu maddeyi gösterdi! Dünya bu olayı konuşuyor

2030 yılından günümüze geldiğini ileri süren zaman yolcusu, gelecekten getirdiğini iddia ettiği bir maddeyi sosyal medya hesabı üzerinden insanlarla paylaştı. Paylaşılan bu madde birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

13.05.2019 11:48 - Son Güncelleme: 13.05.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





