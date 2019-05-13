2030 yılından geldim dedi bu maddeyi gösterdi! Dünya bu olayı konuşuyor
2030 yılından günümüze geldiğini ileri süren zaman yolcusu, gelecekten getirdiğini iddia ettiği bir maddeyi sosyal medya hesabı üzerinden insanlarla paylaştı. Paylaşılan bu madde birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
13.05.2019 11:48
- Son Güncelleme: 13.05.2019 11:48
2030'dan geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah zaman zaman gelecekte yaşanacağını söylediği çeşitli iddialarını dile getiriyor.
Zaman yolcusu Noah, gelecekten getirdiğini söylediği jel biçiminde siyah bir nesneyi tanıttı.
Zaman yolcusu, nanoteknoloji olarak tanımladığı ve milyarlarca mikroskobik boyuttaki robotun ürettiğini söylediği jel biçimindeki siyah maddenin insanlara şifa dağıttığını ve üretim faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.
Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini belirten zaman yolcusu Noah bu sebeple maddenin etkin hale gelemediğini ifade etti.
Maddenin yalnızca 6G internet sinyalleri ile işe yarar hale geldiğini belirten zaman yolcusu Noah bu sebeple maddenin etkin hale gelemediğini ifade etti.