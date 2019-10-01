2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Kehanetleri yine gerçekleşti... Sırada ne var?
Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.
01.10.2019 11:14
- Son Güncelleme: 01.10.2019 11:21
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