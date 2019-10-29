2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

Teknoloji, ekonomi ve askeri güç gibi kriterler baz alınarak ABD Haber ve Dünya Raporu, BAV Grubu tarafından hazırlanan listeye göre 2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu. Worldpopulationreview'de yayınlanan rapor, 20.000'den fazla kişiyi araştırdı. Ülkelerin siyasi ve mali etkileri, uluslararası alandaki söz hakkı, ittifaklar da göz önüne alınarak oluşturulan listede ülkemiz de yer alıyor. Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

29.10.2019 07:27 - Son Güncelleme: 29.10.2019 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





