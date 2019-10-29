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2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

Teknoloji, ekonomi ve askeri güç gibi kriterler baz alınarak ABD Haber ve Dünya Raporu, BAV Grubu tarafından hazırlanan listeye göre 2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu. Worldpopulationreview'de yayınlanan rapor, 20.000'den fazla kişiyi araştırdı. Ülkelerin siyasi ve mali etkileri, uluslararası alandaki söz hakkı, ittifaklar da göz önüne alınarak oluşturulan listede ülkemiz de yer alıyor. Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

29.10.2019 07:27 - Son Güncelleme: 29.10.2019 07:48
2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

İŞTE O LİSTE:

2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

80- Estonya

Ülke Nüfusu: 1.325.648

79- Letonya

Ülke Nüfusu: 1.906.743

2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

78- Slovenya

Ülke Nüfusu: 2078654

77- Slovakya

Ülke Nüfusu: 5457013

2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

76- Litvanya

Ülke Nüfusu: 2.759.627

75- Hırvatistan

Ülke Nüfusu: 4130304

2019'un en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye devlere kafa tuttu

74- Uruguay

Ülke Nüfusu: 3.461.734

73- Bulgaristan

Ülke Nüfusu: 7000119

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