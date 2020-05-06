20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını
Tayland'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile ilgili gelişme yeni yaşandı. Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.
06.05.2020 11:12
- Son Güncelleme: 06.05.2020 11:12
Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü. Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtildi.
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