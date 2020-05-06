RAMAZAN İMSAKİYE
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20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

Tayland'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile ilgili gelişme yeni yaşandı. Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.

06.05.2020 11:12 - Son Güncelleme: 06.05.2020 11:12
20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

Tayland'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile ilgili gelişme yeni yaşandı.

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20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü. Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtildi.

20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

KİŞİSEL SERVETİ 30 MİLYAR DOLAR
Eksantrik kralın 30 milyar dolarlık kişisel servete sahip olduğu ve zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor. Kral Maha Vajiralongkorn, daha önce dördüncü eşinin katıldığı resmi törenle cariyesini baş metres ilan etmişti.

20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

ÖZEL HAVA KUVVETLERİ
Son olarak ortaya atılan iddiaya göre Tayland Kralı, her cariyesine Tayland ordusunda bir görev veriyor ve ordu mensubu yapıyor. Kral, askeri unvanlara sahip cariyelerine "Özel Hava Kuvvetleri' ismini verdiği ileri sürüldü.

20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

HAREMLE KARANTİNA
Tayland'ın tartışmalara yol açan kralı, Bavyera Alpleri'nde yer alan tatil kasabası Garmisch-Partenkirchen'deki lüks bir otelde kendini maiyetiyle birlikte tecrite aldı.

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