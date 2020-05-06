20 cariyesiyle karantinaya kapanmıştı! Tayland Kralı yine yaptı yapacağını

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü. Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtildi.