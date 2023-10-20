+18 İÇERİK! İsrail'in Gazze'deki soykırımından en acı görüntü! Doğmamış bebek annesiyle aynı cesed torbasında! İşte Netanyahu'nun çocuk katliamı

7 Ekim'de Hamas'ın saldırıları sonrası resmi olarak savaş ilan İsrail Gazze'ye adeta cehennemi yaşattı. Hava saldırılarıyla binlerce kişi hayatını kayberken şehrin elektrik, su ve yakıt kaynakları kesildi. Bununla da yetinmeyen İsrail, Gazzelilere kara harekatı öncesi şehri terk etmeye zorladı. Refah sınır kapısı önünde biriken kalabalığı dahi vuran Tel Aviv, Mısır üzerinden bölgeye gelecek yardım tırlarının geçişine izin vermiyor. Uluslararası ajanslar an itibariyle Gazze'deki hastanelerde anestezi ve tıbbi kaynakların tükendiği, doktorların yaralıları uyutmadan ameliyata aldığını söylüyor.

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BM YETKİLİSİ SINIRDA

Mısır'da Refah sınır kapısını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yardım TIR'larının İsrail'in kuşatmasından mağdur olanlar için 'ölüm kalım meselesi' olduğunu söyledi. Guterres konvoyların Filistin topraklarına geçişine izin verilmesi çağrısında bulunmak üzere gittiği Refah sınır kapısında su, yakıt, ilaç ve gıdayla yüklü çok sayıda yardım TIR'ı gördüğünü belirtti ve bunların Gazze'deki birçok insan için 'can simidi' öneminde olduğunu vurguladı.