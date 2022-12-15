Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...
Çöp Adam dizisinin başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan paylaşıyor. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi her hafta Çarşamba günü Star'da izleyicisiyle buluşmaya başladı.
15.12.2022 11:30 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:30
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinin sonuna bakın! Yalı Çapkını'ndan sonra Çöp Adam'ın da gerçek hikaye çıkması diziye ilgiyi arttırdı. Peki Çöp Adam dizisinin sonu nasıl bitiyor? Sosyal medyada ortaya atılan iddialar az buz değil! Kitap özeti hakkında konuşan sosyal medya kullancıları hayretler içerisinde bıraktı. İşte detaylar...
Bilindiği üzere dizi, son zamanlardaki projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan çıktı.