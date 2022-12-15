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Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...

Çöp Adam dizisinin başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan paylaşıyor. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi her hafta Çarşamba günü Star'da izleyicisiyle buluşmaya başladı.

15.12.2022 11:30 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:30
Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinin sonuna bakın! Yalı Çapkını'ndan sonra Çöp Adam'ın da gerçek hikaye çıkması diziye ilgiyi arttırdı. Peki Çöp Adam dizisinin sonu nasıl bitiyor? Sosyal medyada ortaya atılan iddialar az buz değil! Kitap özeti hakkında konuşan sosyal medya kullancıları hayretler içerisinde bıraktı. İşte detaylar...

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Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...

Çöp Adam'ın gerçek hikayesiyle ilgili Gülseren Budayıcıoğlu'ndan açıklama geldi.

Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...

Bilindiği üzere dizi, son zamanlardaki projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan çıktı.

Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...

Gerçek bir hikayeden alınan Çöp Adam için Budayıcıoğlu, "Çok heyecanlıyım. Çöp Adam karakteri öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor" dedi. Peki, Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne?

Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonuna bakın! Meğer gerçekte...

"Gerçek hikayeden alınmıştır" diye tanıtılan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor.

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