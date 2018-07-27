Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

SEN ANLAT KARADENİZ FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.