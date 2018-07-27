Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
Türkiye'de televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sezon finali bölümünün ardından yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri yeni sezonda neler yaşanacağını ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz ile ilgili ayrıntılar ve dizinin setinden çok özel fotoğraflar...
27 Temmuz 2018 Cuma, 09:21:05 Güncelleme: 09:24:30
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
DİĞER GALERİLER