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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

Türkiye'de televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sezon finali bölümünün ardından yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri yeni sezonda neler yaşanacağını ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz ile ilgili ayrıntılar ve dizinin setinden çok özel fotoğraflar...

27 Temmuz 2018 Cuma, 09:21:05 Güncelleme: 09:24:30
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

Sen Anlat Karadeniz, duygusal anların yaşandığı son bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

Ekranlardaki ilk sezonunu yaşayan dizinin sezon finali yapmasının ardından izleyiciler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı.

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

Konuyla ilgili henüz kesin bir tarih belirtilmezken, sevilen dizinin, dizi sezonunun açılacağı eylül ayı ortaları itibariyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

Sevilen dizinin oyuncularından Öykü Gürman, Sinan Tuzcu, İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Gözde Kansu ve diğer oyuncular sosyal medya hesaplarından set halleri ile ilgili özel paylaşımlarda bulunuyor. İşte o karelerden bazıları...

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...
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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Setten çok özel kareler...

SEN ANLAT KARADENİZ FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

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