Udinese Nicolo Zaniolo'nun opsityonunu kullandı! İşte Galatasaray'a ödenecek ücret

Udinese, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

talya Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda 26 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Nicolo Zaniolo için 5 milyon euro ödenecek

GALATASARAY'A BONSERVİS GELİRİ

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Udinese, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı maddesinin de yer aldığı ifade edildi.