Udinese Nicolo Zaniolo'nun opsityonunu kullandı! İşte Galatasaray'a ödenecek ücret
Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen isimlerden biri olan Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşti. Sarı-kırmızılı ekipten geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan İtalyan futbolcu, kariyerine Serie A'da devam edecek. Sarı kırmızılıların kasasına 5 milyon euro girecek.
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- Udinese, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak 2029'a kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
- Udinese, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
- Anlaşmada, Galatasaray'ın sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı belirtildi.
- Nicolo Zaniolo, Udinese'de 34 maçta 6 gol ve 6 asistle oynadı.
- Zaniolo, Galatasaray kariyerini noktalayarak İtalya'da kariyerine devam edecek.
talya Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda 26 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
GALATASARAY'A BONSERVİS GELİRİ
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Udinese, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan yüzde 50 pay alacağı maddesinin de yer aldığı ifade edildi.
UDINESE'DE KENDİNİ BULDU
Geride kalan sezonda Udinese formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Nicolo Zaniolo, tüm kulvarlarda 34 maça çıktı. İtalyan oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yaparak toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray kariyerini noktalayan Zaniolo, bundan sonraki süreçte kariyerini ülkesi İtalya'da sürdürmeye devam edecek.