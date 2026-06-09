Franjo Ivanovic Galatasaray'ın radarında: Benfica'dan ayrılığa sıcak bakıyor

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Ivanovic'in Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray, Benfica'nın 22 yaşındaki Hırvat santrforu Ivanovic'i transfer için yakından takip ediyor.

Yaz transfer dönemi çok hareketli geçecek. Ga latasaray'da yeni sezon için golcü arayışları hız kesmiyor . Birçok forvetin Cimbom ile adı anıldı... Son olarak Benfica'nın yıldızının, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine geldiği belirtiliyor.

Ivanovic. (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki Hırvat santrforu yakından takip ediyor. Benfica'da yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası Ivanovic'in geleceğinin belirsiz hale geldiği ve genç oyuncunun ayrılığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planına uygun özellikler taşıdığı belirtilen 1.85 boyundaki pivot santrforun, Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinde yer aldığı öğrenildi.

Güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken Ivanovic'in, transfer şartlarının araştırıldığı ifade ediliyor. Değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Hırvat futbolcunun, Benfica ile olan sözleşmesi 2030'a kadar... Geçtiğimiz yıl 42 resmi maçta görev yapan Ivanovic, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Galatasaray