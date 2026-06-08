Galatasaray'da Barella operasyonu! Okan Buruk istedi, Gardi'den iddialı söz

Barella, 2020 yılında 32,5 milyon euro bonservis bediyle Cagliari'den Inter'e transfer olmuş ve yedi sezondur Milano ekibinde forma giyiyor.

Okan Buruk'un Barella ile görüntülü görüşme yaparak Galatasaray'ın hedeflerini ve oyuncuya biçtiği rolü anlatması planlanıyor.

29 yaşındaki Barella, geçen sezon Inter formasıyla 45 maçta 3 bin 999 dakika oynayarak 3 gol ve 9 asist kaydetti.

Galatasaray yönetimi, Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Nicolo Barella'yı transfer listesine aldı ve bu hafta İtalyan kulübüyle ilk teması kurmayı hedefliyor.

Başkan Dursun Özbek'in liderliğinde gerçekleştirilen kapsamlı toplantıda teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukcu ve transfer danışmanı George Gardi bir araya geldi.

Galatasaray yönetimi, yeni sezonda Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

Barella Galatasaray'ın listesinde

TRANSFER LİSTESİNDE BARELLA SÜRPRİZİ

Toplantıda gündeme gelen en dikkat çekici isimlerden birinin Inter'in yıldız orta sahası Nicolo Barella olduğu öğrenildi. İddiaya göre Okan Buruk'un, "Alabilir miyiz?" sorusuna George Gardi oldukça iddialı bir yanıt vererek, "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından yönetimin transfer için olası şartları değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Daha önce Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ve Juventus'un golcüsü Marcus Thuram gibi isimlerin de gündeme geldiği süreçte, Barella dosyasının da resmen açıldığı ifade edildi. Başkan Dursun Özbek'in ise görüşmede, "Gereken neyse yapalım" talimatını verdiği öne sürüldü.