Galatasaray'da Barella operasyonu! Okan Buruk istedi, Gardi'den iddialı söz
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonun transfer planlaması için kritik bir zirve gerçekleştirdi. Toplantıda gündeme gelen isimlerden biri Inter'in yıldızı Nicolo Barella olurken, George Gardi'nin "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" sözleri dikkat çekti.
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- Galatasaray yönetimi, Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Nicolo Barella'yı transfer listesine aldı ve bu hafta İtalyan kulübüyle ilk teması kurmayı hedefliyor.
- Transfer danışmanı George Gardi, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katıldığı toplantıda Barella'yı Galatasaray'a getirebileceğini söyledi.
- 29 yaşındaki Barella, geçen sezon Inter formasıyla 45 maçta 3 bin 999 dakika oynayarak 3 gol ve 9 asist kaydetti.
- Okan Buruk'un Barella ile görüntülü görüşme yaparak Galatasaray'ın hedeflerini ve oyuncuya biçtiği rolü anlatması planlanıyor.
- Barella, 2020 yılında 32,5 milyon euro bonservis bediyle Cagliari'den Inter'e transfer olmuş ve yedi sezondur Milano ekibinde forma giyiyor.
Galatasaray yönetimi, yeni sezonda Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
Başkan Dursun Özbek'in liderliğinde gerçekleştirilen kapsamlı toplantıda teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukcu ve transfer danışmanı George Gardi bir araya geldi.
Zirvede scout ekibinin hazırladığı raporlarla birlikte Gardi'nin önerdiği isimler de detaylı şekilde değerlendirildi.
TRANSFER LİSTESİNDE BARELLA SÜRPRİZİ
Toplantıda gündeme gelen en dikkat çekici isimlerden birinin Inter'in yıldız orta sahası Nicolo Barella olduğu öğrenildi. İddiaya göre Okan Buruk'un, "Alabilir miyiz?" sorusuna George Gardi oldukça iddialı bir yanıt vererek, "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından yönetimin transfer için olası şartları değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Daha önce Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ve Juventus'un golcüsü Marcus Thuram gibi isimlerin de gündeme geldiği süreçte, Barella dosyasının da resmen açıldığı ifade edildi. Başkan Dursun Özbek'in ise görüşmede, "Gereken neyse yapalım" talimatını verdiği öne sürüldü.
HAFTA İÇİNDE TEMAS KURULACAK
Transfer planı kapsamında bu hafta Inter yetkilileriyle ilk temasın kurulmasının hedeflendiği belirtiliyor. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da Nicolo Barella ile görüntülü bir görüşme yaparak Galatasaray'ın hedeflerini ve kendisine düşündüğü rolü anlatmasının planlandığı aktarıldı.
İtalya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin tüm imkanları değerlendireceği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası olmak üzere toplam 45 resmi karşılaşmada görev yapan Barella, 3 bin 999 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 9 asist üretti.
Kariyerine Cagliari altyapısında başlayan yıldız futbolcu, 2019 yılında kiralık olarak katıldığı Inter'e 2020'de 32,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu ve yedi sezondur Milano ekibinin formasını giyiyor.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de 2021 yılında verdiği bir röportajda, "Nicolo Barella'nın büyük bir hayranıyım" sözleriyle İtalyan yıldıza olan beğenisini dile getirmişti.