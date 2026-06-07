Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor! Mourinho'dan Okan Buruk'a transfer şoku

Bernardo Silva'nın peşinde Barcelona da var REAL MADRID DEVREYE GİRDİ İspanya'dan gelen son haberlere göre Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi halinde Bernardo Silva transferinin gerçekleştirilmesini talep etti. Haberde, Portekizli teknik adamın tecrübesi ve oyun zekâsı nedeniyle Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istediği aktarıldı. Bu gelişme, Galatasaray'ın transfer planlarını da doğrudan etkileyebilecek önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Bernardo Silva Dünya Kupası'nda oynayacak BARCELONA VE ATLETICO MADRID DE TAKİPTE Bernardo Silva'nın talipleri yalnızca Galatasaray ve Real Madrid ile sınırlı değil. İspanyol basını, Barcelona ve Atlético Madrid'in de yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun henüz nihai kararını vermediği ve gelen teklifleri değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.