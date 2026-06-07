Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor! Mourinho'dan Okan Buruk'a transfer şoku
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva için Avrupa devleri devreye girdi. Jose Mourinho'nun, Real Madrid'in başına geçmesi halinde Portekizli yıldızın transfer edilmesini istediği öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi halinde Manchester City'den Bernardo Silva'nın transferini talep etti.
- Galatasaray'ın yaz transfer döneminde öncelikli hedefi olan Bernardo Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
- Barcelona ve Atlético Madrid da Bernardo Silva'nın durumunu yakından takip ediyor.
- 31 yaşındaki Bernardo Silva, geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.
- Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde bulunan Portekizli yıldız için bu kez İspanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Jose Mourinho, olası bir Real Madrid görevi öncesinde transfer listesini hazırlamaya başladı. Tecrübeli teknik adamın ilk hedeflerinden birinin ise Bernardo Silva olduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN GÖZDESİYDİ
Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak gösterilen Bernardo Silva'nın, sarı-kırmızılı yönetim tarafından uzun süredir takip edildiği biliniyor. Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli futbolcunun farklı seçenekleri değerlendirdiği ve kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncu cephesiyle temas kurduğu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı iddia edilmişti.
REAL MADRID DEVREYE GİRDİ
İspanya'dan gelen son haberlere göre Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi halinde Bernardo Silva transferinin gerçekleştirilmesini talep etti. Haberde, Portekizli teknik adamın tecrübesi ve oyun zekâsı nedeniyle Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istediği aktarıldı. Bu gelişme, Galatasaray'ın transfer planlarını da doğrudan etkileyebilecek önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.
BARCELONA VE ATLETICO MADRID DE TAKİPTE
Bernardo Silva'nın talipleri yalnızca Galatasaray ve Real Madrid ile sınırlı değil. İspanyol basını, Barcelona ve Atlético Madrid'in de yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun henüz nihai kararını vermediği ve gelen teklifleri değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Bernardo Silva, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Merkez orta saha, on numara ve kanat bölgelerinde görev yapabilen tecrübeli futbolcu, çok yönlü yapısıyla Avrupa'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Bernardo Silva'nın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.