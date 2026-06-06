Galatasaray'da Okan Buruk'tan Jhon Duran'a olumlu rapor! Transfere izin çıktı
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kolombiyalı futbolcunun Okan Buruk ile telefon görüşmesi yaptığı ve sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öne sürülürken, tecrübeli teknik adamın da bu görüşmenin ardından yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.
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- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile telefon görüşmesi yaptı ve oyuncu sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini belirtti.
- Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Jhon Duran için resmi girişimlere başlayabilecek.
- 22 yaşındaki Duran, Zenit tarafından Al-Nassr'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmış ancak Rus kulübü bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.
- Duran'ın 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunuyor ancak oyuncu Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor.
- Jhon Duran geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadığı 21 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, hücum hattı için gündeme gelen Jhon Duran hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
İddiaya göre Kolombiyalı golcü ile teknik direktör Okan Buruk arasında geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Jhon Duran, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığını ve sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini ifade etti. Bu temasın ardından Okan Buruk'un da oyuncuyla ilgili değerlendirmesini değiştirdiği ve yönetime olumlu rapor sunduğu ileri sürüldü.
Haberde, Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray yönetiminin Jhon Duran için resmi girişimlere başlayabileceği aktarıldı.
10+4 KURALI VE AL-NASSR DETAYI
22 yaşındaki golcünün, yabancı oyuncu statüsündeki 10+4 kuralı açısından da Galatasaray'ın tercih ettiği isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Zenit, Jhon Duran'ı Al-Nassr'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Ancak Rus ekibinin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ifade edildi.
2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcunun ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemediği öne sürülüyor. Bu durum, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSI
Jhon Duran, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti. Kolombiyalı futbolcu, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 21 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Galatasaray'ın resmi temaslara başlayıp başlamayacağı ise Mauro Icardi konusunda yaşanacak gelişmelerin ardından netlik kazanabilir.