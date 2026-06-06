Galatasaray'da Okan Buruk'tan Jhon Duran'a olumlu rapor! Transfere izin çıktı

Jhon Duran geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadığı 21 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Duran'ın 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunuyor ancak oyuncu Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor.

22 yaşındaki Duran, Zenit tarafından Al-Nassr'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmış ancak Rus kulübü bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Jhon Duran için resmi girişimlere başlayabilecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile telefon görüşmesi yaptı ve oyuncu sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini belirtti.

İddiaya göre Kolombiyalı golcü ile teknik direktör Okan Buruk arasında geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, hücum hattı için gündeme gelen Jhon Duran hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Haberde, Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray yönetiminin Jhon Duran için resmi girişimlere başlayabileceği aktarıldı.

Jhon Duran, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığını ve sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini ifade etti. Bu temasın ardından Okan Buruk'un da oyuncuyla ilgili değerlendirmesini değiştirdiği ve yönetime olumlu rapor sunduğu ileri sürüldü.

Jhon Duran Galatasaray ve Beşiktaş'a gol attı

10+4 KURALI VE AL-NASSR DETAYI

22 yaşındaki golcünün, yabancı oyuncu statüsündeki 10+4 kuralı açısından da Galatasaray'ın tercih ettiği isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Zenit, Jhon Duran'ı Al-Nassr'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Ancak Rus ekibinin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği ifade edildi.

2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcunun ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemediği öne sürülüyor. Bu durum, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.