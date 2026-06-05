Galatasaray Roland Sallai'nin bonservisini belirledi!

Galatasaray, Sallai'nin bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirledi.

Geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Roland Sallai, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan birçok kulübün deneyimli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Galatasaray Roland Sallai'nin bedelini 15 milyon euro olarak belirledi

GALATASARAY FİYATI BELİRLEDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Roland Sallai için gelecek tekliflerde tavrını netleştirdi. Sarı-kırmızılıların Macar yıldızın bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Yönetimin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade ediliyor.

ÇOK YÖNLÜ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon boyunca farklı pozisyonlarda görev yapan Sallai, teknik ekibin en güvendiği isimlerden biri oldu. Hem kanatlarda hem de zaman zaman savunma hattında görev alan tecrübeli futbolcu, çok yönlü yapısıyla öne çıktı.