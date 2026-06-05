Galatasaray Roland Sallai'nin bonservisini belirledi!
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Roland Sallai ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa kulüplerinin radarındaki Macar futbolcu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray'da Roland Sallai'nin transferi gündemdeki yerini koruyor.
- Sallai'ye İngiltere ve Almanya'dan yoğun ilgi gösteriliyor.
- Galatasaray, Sallai'nin bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirledi.
- Sallai, sezon boyunca farklı pozisyonlarda görev alarak dikkat çekti.
- Galatasaray yönetimi, Sallai için ciddi teklifleri değerlendirmeye hazır.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başlıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılarda Roland Sallai'nin geleceği gündemdeki yerini koruyor.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Roland Sallai, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere ve Almanya'dan birçok kulübün deneyimli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.
GALATASARAY FİYATI BELİRLEDİ
Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Roland Sallai için gelecek tekliflerde tavrını netleştirdi. Sarı-kırmızılıların Macar yıldızın bonservisini en az 15 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Yönetimin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Sezon boyunca farklı pozisyonlarda görev yapan Sallai, teknik ekibin en güvendiği isimlerden biri oldu. Hem kanatlarda hem de zaman zaman savunma hattında görev alan tecrübeli futbolcu, çok yönlü yapısıyla öne çıktı.
47 MAÇLIK KATKI
Roland Sallai, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 resmi karşılaşmada görev yaptı. Macar futbolcu bu süreçte 1 gol ve 6 asist üreterek takımına katkı sağladı.
SON KARAR YÖNETİMİN
Galatasaray'ın, oyuncuya yönelik ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapabileceği belirtiliyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kadronun önemli parçalarından biri olan Sallai'yi kolay bırakmak istemediği ifade ediliyor.
TRANSFERDE SICAK GÜNLER
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Roland Sallai için Avrupa'dan resmi girişimlerin gelmesi bekleniyor. Galatasaray cephesi ise oyuncunun geleceği konusunda gelecek teklifleri ve teknik heyetin raporunu dikkate alarak karar verecek.