Galatasaray, Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı futbolcunun ameliyata alındığını bildirdi.
AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır."ifadeleri kullanıldı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray, oyuncunun son durumuna ilişkin detaylı bilginin ameliyatın ardından paylaşılacağını duyurdu.
Kulübün, Victor Osimhen'in tedavi sürecine ilişkin yeni açıklamayı resmi kanallar üzerinden yapması bekleniyor.