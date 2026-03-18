Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlandı! Galatasaray'a iki kötü haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların Nijeryalı forveti Osimhen, kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Noa Lang da reklam panolarına çarpıp sakatlandı.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile İngiltere'de karşılaştı.
  • Victor Osimhen ilk yarıda kolundan sakatlık yaşadı ve sağlık ekibinin müdahalesiyle bandajla oyuna devam etti.
  • Nijeryalı golcü ikinci yarıda sakatlık nedeniyle yerini Noa Lang'a bıraktı.
  • Galatasaray maça ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaştı. İngiltere'de 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Cimbom hiç beklemediği bir durum yaşadı.

NOA LANG GİRDİ

Victor Osimhen, ilk yarıda kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Nijeryalı golcüye bandaj takıldı. Golcü oyuncu bir süre kendisini denedi. İlk etapta Noa Lang'ın kenarda hazırlandığı gözüktü ancak kendisi devam etti.

26 yaşındaki forvet, ikinci yarıda yerini Noa Lang'a bıraktı.

OSIMHEN'İN DURUMU

Liverpool mücadelesinde maçı tamamlayamayan Osimhen'in durumunun İstanbul dönüşü sonrasında yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Cimbom, ligdeki bir sonraki maçını ise Trabzonspor ile Trabzon'da oynayacak.

NOA LANG DA SAKATLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray'da ikinci sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang, yaşadığı talihsiz pozisyonun ardından mücadeleye devam edemedi.

Galatasaray'da ilk yarıda sakatlanan Victor Osimhen'in yerine devre arasında sahaya çıkan Noa Lang, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında hücum hattında ikinci kez zorunlu değişikliğe gitti.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray sağlık heyeti, Noa Lang'ın parmağının koptuğu bilgisini muhabirlere aktardı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk; "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var. Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti." dedi.

