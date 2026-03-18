Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaştı. İngiltere'de 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Cimbom hiç beklemediği bir durum yaşadı.
NOA LANG GİRDİ
Victor Osimhen, ilk yarıda kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Nijeryalı golcüye bandaj takıldı. Golcü oyuncu bir süre kendisini denedi. İlk etapta Noa Lang'ın kenarda hazırlandığı gözüktü ancak kendisi devam etti.
26 yaşındaki forvet, ikinci yarıda yerini Noa Lang'a bıraktı.
OSIMHEN'İN DURUMU
Liverpool mücadelesinde maçı tamamlayamayan Osimhen'in durumunun İstanbul dönüşü sonrasında yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Cimbom, ligdeki bir sonraki maçını ise Trabzonspor ile Trabzon'da oynayacak.