Victor Osimhen sakatlandı! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların Nijeryalı forveti Osimhen, kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile İngiltere'de karşılaştı.
  • Victor Osimhen ilk yarıda kolundan sakatlık yaşadı ve sağlık ekibinin müdahalesiyle bandajla oyuna devam etti.
  • Nijeryalı golcü ikinci yarıda sakatlık nedeniyle yerini Noa Lang'a bıraktı.
  • Galatasaray maça ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaştı. İngiltere'de 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Cimbom hiç beklemediği bir durum yaşadı.

NOA LANG GİRDİ

Victor Osimhen, ilk yarıda kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Nijeryalı golcüye bandaj takıldı. Golcü oyuncu bir süre kendisini denedi. İlk etapta Noa Lang'ın kenarda hazırlandığı gözüktü ancak kendisi devam etti.

26 yaşındaki forvet, ikinci yarıda yerini Noa Lang'a bıraktı.

OSIMHEN'İN DURUMU

Liverpool mücadelesinde maçı tamamlayamayan Osimhen'in durumunun İstanbul dönüşü sonrasında yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Cimbom, ligdeki bir sonraki maçını ise Trabzonspor ile Trabzon'da oynayacak.

