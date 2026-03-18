Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı Anfield Stadı'nda korumaya çalışıyor. Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, İngiltere deplasmanında alacağı sonuçla adını son 8 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

GALATASARAY AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir üstünlük yakaladı. Sarı-kırmızılılara çeyrek final için beraberlik yetecek. Galatasaray'ın tek farklı mağlubiyeti halinde mücadele uzatmalara taşınacak. Liverpool'un iki veya daha farklı galibiyet alması durumunda ise tur atlayan taraf İngiliz temsilcisi olacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstürden geçen Galatasaray, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada bitirdi. Bu performansın ardından son 16 play-off turuna kalan sarı-kırmızılı ekip, Juventus engelini geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. İç sahada oynanan ilk karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

Liverpool ise organizasyonda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. İlk maçta İstanbul'dan mağlubiyetle ayrılan Liverpool, Anfield'daki rövanşta turu çevirmek için sahaya çıkıyor.