Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
LIVERPOOL:Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike
GALATASARAY:Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Singo, Boey, Lemina
SKOR ÜSTÜNLÜĞÜYLE GELDİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı Anfield Stadı'nda korumaya çalışıyor. Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, İngiltere deplasmanında alacağı sonuçla adını son 8 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.
Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik randevuda Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapıyor.
GALATASARAY AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR
Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir üstünlük yakaladı. Sarı-kırmızılılara çeyrek final için beraberlik yetecek. Galatasaray'ın tek farklı mağlubiyeti halinde mücadele uzatmalara taşınacak. Liverpool'un iki veya daha farklı galibiyet alması durumunda ise tur atlayan taraf İngiliz temsilcisi olacak.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstürden geçen Galatasaray, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada bitirdi. Bu performansın ardından son 16 play-off turuna kalan sarı-kırmızılı ekip, Juventus engelini geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. İç sahada oynanan ilk karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.
Liverpool ise organizasyonda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. İlk maçta İstanbul'dan mağlubiyetle ayrılan Liverpool, Anfield'daki rövanşta turu çevirmek için sahaya çıkıyor.
BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Galatasaray ile Liverpool bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşıyor. İki ekip ilk olarak lig etabının ikinci haftasında karşı karşıya geldi. O mücadelede rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, son 16 turundaki ilk maçta da aynı skorla sahadan galip ayrıldı. Galatasaray, sezon içindeki iki randevuda da Liverpool'u geçmeyi başardı ve rövanş öncesinde moral üstünlüğünü elinde tuttu.
Sarı-kırmızılı ekip, bu kez İngiltere'de de güçlü rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyarak çeyrek final kapısını aralamaya çalışıyor. İlk iki maçta skor üretme konusunda rakibine fırsat vermeyen Galatasaray, Anfield'daki sınavda da benzer bir savunma direnciyle sahada yer alıyor.
SANCHEZ CEZASI NEDENİYLE YOK
Galatasaray'da rövanş öncesi en önemli eksiklerden biri Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper, ilk maçta gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşmasının ardından Liverpool karşısında forma giyme hakkını kaybetti. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı takımın oynadığı 11 maçın tamamında sahaya çıkan Sanchez, savunmanın en önemli ismi olarak gösteriliyor.
Galatasaray'da Sanchez dışında cezalı ya da sakat bir eksik bulunmuyor. Ancak UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği bu mücadelede görev yapamıyor.
CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray'da sadece eksikler değil, ceza sınırındaki isimler de rövanş öncesinde öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır, savunmadan Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai ile hücum hattından Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimlerin Liverpool karşısında kart görmesi halinde olası çeyrek final ilk maçında forma giyememe ihtimali oluşacak.
HEDEF YEDİNCİ KEZ ÇEYREK FİNAL
Galatasaray, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yedinci kez çeyrek finalde boy göstermeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekip daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdırmıştı. Liverpool karşısında alınacak olumlu bir sonuç, kulüp tarihinde yeni bir çeyrek final sayfası daha açacak.
OSIMHEN REKOR İÇİN SAHNEDE
Galatasaray'da gözler bir kez daha Victor Osimhen'in üzerinde. Nijeryalı yıldız, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 7 golle takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Liverpool karşısında fileleri havalandırması halinde Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olma yolunda önemli bir adım atacak.
Bu alandaki rekor, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 maçta 8 gol kaydeden Burak Yılmaz'a ait bulunuyor. Osimhen, Anfield'daki rövanşta skor üretmesi halinde hem takımını tur hedefine yaklaştırmak hem de kulüp tarihine geçen önemli bir istatistiğe yaklaşmak için mücadele veriyor.