UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisi, karşılaşmada kalesine gelen 6 isabetli şutta gole izin vermedi.
37 KURTARIŞA ULAŞTI
Bu performansla birlikte Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 37 kurtarışa ulaştı. Deneyimli kaleci, organizasyonda en fazla kurtarış yapan 4. kaleci konumuna yükseldi.
LİSTENİN ZİRVESİ
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleciler sıralamasında Bodo/Glimt kalecisi Nikita Haikin 56 kurtarışla ilk sırada yer alıyor.
Listede Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci, Karabağ'ın file bekçisi Mateusz Kochalski ise 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.