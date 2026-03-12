UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı file bekçisi, karşılaşmada kalesine gelen 6 isabetli şutta gole izin vermedi .



37 KURTARIŞA ULAŞTI

Bu performansla birlikte Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 37 kurtarışa ulaştı. Deneyimli kaleci, organizasyonda en fazla kurtarış yapan 4. kaleci konumuna yükseldi.