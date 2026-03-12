Galatasaray, son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Mario Lemina, aynı zamanda maçın oyuncusu ödülünü de almıştı. UEFA, Gabonlu orta sahanın gol katkısının yanı sıra pres gücü ve top kazanma çabasını da haftanın 11'ine seçilmesinde belirleyici unsurlar arasında gösterdi.
JAKOBS SAVUNMADA FARK YARATTI
Ismail Jakobs da Liverpool karşısındaki savunma performansıyla öne çıktı. UEFA, Senegalli sol bekin haftanın maçlarında en fazla top kazanan oyunculardan biri olduğunu, dört uzaklaştırma ve üç top kapmayla Galatasaray'ın kalesini gole kapatmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Sarı-kırmızılı ekip böylece haftanın takımına hem orta sahadan hem savunmadan oyuncu verdi.
Thibaut Courtois, Real Madrid
City karşısında Federico Valverde'nin açılış golünü atmasını sağlayan mükemmel ileri pası verdi ve ardından Nico O'Reilly'nin dört şutundan birini kurtararak Madrid'in üç gollük üstünlüğünü korudu.
Josip Stanišić, Bayern
25 yaşındaki defans oyuncusu, Atalanta karşısında ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydederek skoru açtı ve takım arkadaşlarına üç pozisyon daha yaratarak hücum yeteneklerini bir kez daha sergiledi.
Robin Le Normand, Atleti
Atletico Madrid'in stoperi, savunmada baskın bir figürdü; ikili mücadelelerde gücünü gösterdi - hava topu mücadelelerinin üçünü de kazandı - ve Tottenham'a karşı dördüncü golün kafa vuruşunu yaptı.
Robert Andrich, Leverkusen
Leverkusen'in kaptanı, geriden iyi bir liderlik sergiledi, orta sahada doğru zamanlarda baskı yaptı ve topu da iyi kullandı; özellikle Arsenal'e karşı açılış golünü kafayla kaydetti.
İsmail Jakobs, Galatasaray
Galatasaray'ın sol beki, Liverpool karşısında kalesini gole kapatmasında büyük katkı sağladı; bu hafta diğer tüm oyunculardan daha fazla top kazandı (on), ayrıca dört top uzaklaştırma ve üç top kesme yaptı.
Federico Valverde, Real Madrid
Dinamik Uruguaylı oyuncu, City karşısında muhteşem bir gece geçirdi; Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hat-trick'ini yaptı ve hem topla hem de topsuz oyunda üstün performans sergileyerek savunma ve hücum arasında bağlantı kurdu ve on bir ikili mücadele kazandı.
Mario Lemina, Galatasaray
2025/26 sezonundaki ilk kulüp golünü Salı günü Liverpool'a karşı alınan galibiyette atan oyuncu, savunmadaki performansıyla da etkileyiciydi; baskısında ve topu kazanma çabalarında takdire şayan bir yoğunluk sergiledi.
Sondre Brunstad Fet, Bodø/Glimt
Sporting maçında çok önemli bir rol oynadı; ilk golün penaltısını kazandı ve gole çevirdi, ardından yaptığı müdahaleyle ikinci golün gelmesine yol açan pozisyonu başlattı.
Michael Olise, Bayern
Bergamo'dan Atalanta karşısında alınan 6-1'lik galibiyette iki muhteşem gol ve bir asistle ayrıldı; altı kilit pasla (bu haftanın en yüksek sayısı) birçok pozisyon yarattı ve hatta sekiz top kazanımı da gerçekleştirdi.
Julián Alvarez, Atleti
Arjantinli milli forvet, Spurs karşısında iki gol ve bir asist (Marcos Llorente'nin açılış golüne yaptığı soğukkanlı pas) ile iki kilit pas vererek olağanüstü bir katkı sağladı.
Khvicha Kvaratskhelia, Paris
Kvaratskhelia, Chelsea maçında skor 2-2 iken oyuna yedek kulübesinden girdi ve Paris'in maçı kontrol altına almasında büyük rol oynadı; Vitinha'nın golüne asist yaptı ve ardından kendi attığı iki muhteşem golle de katkı sağladı.