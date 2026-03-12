Galatasaray, son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Mario Lemina, aynı zamanda maçın oyuncusu ödülünü de almıştı. UEFA, Gabonlu orta sahanın gol katkısının yanı sıra pres gücü ve top kazanma çabasını da haftanın 11'ine seçilmesinde belirleyici unsurlar arasında gösterdi.

Ismail Jakobs da Liverpool karşısındaki savunma performansıyla öne çıktı. UEFA, Senegalli sol bekin haftanın maçlarında en fazla top kazanan oyunculardan biri olduğunu, dört uzaklaştırma ve üç top kapmayla Galatasaray'ın kalesini gole kapatmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Sarı-kırmızılı ekip böylece haftanın takımına hem orta sahadan hem savunmadan oyuncu verdi.

Thibaut Courtois, Real Madrid

City karşısında Federico Valverde'nin açılış golünü atmasını sağlayan mükemmel ileri pası verdi ve ardından Nico O'Reilly'nin dört şutundan birini kurtararak Madrid'in üç gollük üstünlüğünü korudu.

Josip Stanišić, Bayern

25 yaşındaki defans oyuncusu, Atalanta karşısında ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydederek skoru açtı ve takım arkadaşlarına üç pozisyon daha yaratarak hücum yeteneklerini bir kez daha sergiledi.

Robin Le Normand, Atleti

Atletico Madrid'in stoperi, savunmada baskın bir figürdü; ikili mücadelelerde gücünü gösterdi - hava topu mücadelelerinin üçünü de kazandı - ve Tottenham'a karşı dördüncü golün kafa vuruşunu yaptı.

Robert Andrich, Leverkusen

Leverkusen'in kaptanı, geriden iyi bir liderlik sergiledi, orta sahada doğru zamanlarda baskı yaptı ve topu da iyi kullandı; özellikle Arsenal'e karşı açılış golünü kafayla kaydetti.

İsmail Jakobs, Galatasaray

Galatasaray'ın sol beki, Liverpool karşısında kalesini gole kapatmasında büyük katkı sağladı; bu hafta diğer tüm oyunculardan daha fazla top kazandı (on), ayrıca dört top uzaklaştırma ve üç top kesme yaptı.