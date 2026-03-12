Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yeni kontrat görüşmelerini başlatmadığı için yaz döneminde satış seçeneğini değerlendiriyor ve futbolcuyu bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Galatasaray geçen yaz Hakan Çalhanoğlu için somut teklifte bulunmuş ancak Inter yetersiz bularak reddetmişti, İstanbul ekibi fırsat oluşması halinde yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu'nu kollarının açık olduğunu belirterek transfer isteğini açıkça dile getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinin bir bölümünde mutlaka Galatasaray forması giyeceğine inandığını söyledi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 25 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz kaybetme riskini masaya koymuş durumda. Milano ekibinde yeni kontrat görüşmelerinin hâlâ başlamamış olması, yaz döneminde satış seçeneğini ciddi biçimde öne çıkardı. Galatasaray ise bu tabloyu yakından izliyor ve fırsat oluşması halinde yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Geçen yaz Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için somut bir girişimde bulundu ancak Inter bu teklifi yetersiz buldu ve masaya oturtmadı. Buna rağmen İstanbul hattı kapanmadı. Hakan'ın Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlü biçimde gündemde kalırken, Galatasaray yönetimi beklemeye geçti. Arap kulüpleri de dosyayı yakından takip ediyor.