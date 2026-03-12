CANLI YAYIN
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen haber geldi

Galatasaray’da yaz transfer dönemi yaklaşırken Hakan Çalhanoğlu dosyası yeniden ısındı. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir gündeminde tuttuğu milli yıldız için bu kez daha güçlü bir fırsat penceresi yakaladı. Inter cephesinde yeni sözleşme görüşmelerinin başlamaması ve mevcut kontratın Haziran 2027’de bitecek olması, yaz aylarını kritik hale getirdi.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz kaybetme riskini masaya koymuş durumda. Milano ekibinde yeni kontrat görüşmelerinin hâlâ başlamamış olması, yaz döneminde satış seçeneğini ciddi biçimde öne çıkardı. Galatasaray ise bu tabloyu yakından izliyor ve fırsat oluşması halinde yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Geçen yaz Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için somut bir girişimde bulundu ancak Inter bu teklifi yetersiz buldu ve masaya oturtmadı. Buna rağmen İstanbul hattı kapanmadı. Hakan'ın Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlü biçimde gündemde kalırken, Galatasaray yönetimi beklemeye geçti. Arap kulüpleri de dosyayı yakından takip ediyor.

OKAN BURUK'TAN AÇIK DAVET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu için kapıyı sonuna kadar açtı. Buruk, milli yıldızı 15 yıldır tanıdığını, Galatasaray taraftarı olduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarın da onu çok istediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Onu kollarımız açık şekilde bekliyoruz" sözleriyle transfer isteğini net biçimde ortaya koydu.

KAVUKCU'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu da Hakan Çalhanoğlu konusunda benzer bir çizgide konuştu. Kavukcu, Hakan'ın iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurguladı ve kariyerinin bir bölümünde mutlaka bu formayı giyeceğine inandığını dile getirdi. Bu sözler, kulüp içindeki isteğin yalnızca teknik heyetle sınırlı olmadığını gösterdi.

13 GOLDE ADI VAR

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 25 maçta 9 gol ve 4 asist üreterek yine takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Tecrübeli orta saha, oyun kurulumundaki rolünün yanında skor katkısıyla da öne çıktı.

