CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray Avrupa’da çeyrek finale bir adım uzaklıkta

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Üst üste 4. lig şampiyonluğuna yakın olan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale kalmak için İngiltere’de oynanacak maçta tur arayacak.

Giriş Tarihi:
Galatasaray Avrupa’da çeyrek finale bir adım uzaklıkta

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da bir kez daha dikkat çeken bir performans sergiledi.

AVRUPA'DA GÜÇLÜ PERFORMANS

Yıldızlarla kurulu kadrosuyla uluslararası arenada etkili bir görüntü ortaya koyan Galatasaray, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kez mağlup ederken, Juventus karşısında iki maçta toplam 7 gol attı ve Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçlarda yenilgi yaşamadı.

Bu sonuçlarla Galatasaray, sezon başında hedeflediği Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmaya yalnızca 90 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Galatasaray Avrupa’da çeyrek finale bir adım uzaklıkta-2
PLAY-OFF'TAN SON 16'YA

Sezonun ilk bölümünde kadro planlaması ve dar rotasyon nedeniyle bazı puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında ilk 8 dışında kaldı. Bu nedenle play-off turu oynamak zorunda kalan Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Liverpool karşısında alınan galibiyet ise takımın tur umutlarını güçlendirdi.

Galatasaray Avrupa’da çeyrek finale bir adım uzaklıkta-3
HEDEF ÇEYREK FİNAL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında takımın ana hedeflerinden birinin Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalmak olduğunu açıklamıştı. Buruk'un yenilenen sözleşmesinde de lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için aynı prim maddesinin yer aldığı ifade ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler