UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da bir kez daha dikkat çeken bir performans sergiledi.



AVRUPA'DA GÜÇLÜ PERFORMANS

Yıldızlarla kurulu kadrosuyla uluslararası arenada etkili bir görüntü ortaya koyan Galatasaray, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kez mağlup ederken, Juventus karşısında iki maçta toplam 7 gol attı ve Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçlarda yenilgi yaşamadı.

Bu sonuçlarla Galatasaray, sezon başında hedeflediği Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmaya yalnızca 90 dakika uzaklıkta bulunuyor.