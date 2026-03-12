UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da bir kez daha dikkat çeken bir performans sergiledi.
AVRUPA'DA GÜÇLÜ PERFORMANS
Yıldızlarla kurulu kadrosuyla uluslararası arenada etkili bir görüntü ortaya koyan Galatasaray, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kez mağlup ederken, Juventus karşısında iki maçta toplam 7 gol attı ve Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçlarda yenilgi yaşamadı.
Bu sonuçlarla Galatasaray, sezon başında hedeflediği Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmaya yalnızca 90 dakika uzaklıkta bulunuyor.
PLAY-OFF'TAN SON 16'YA
Sezonun ilk bölümünde kadro planlaması ve dar rotasyon nedeniyle bazı puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında ilk 8 dışında kaldı. Bu nedenle play-off turu oynamak zorunda kalan Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Liverpool karşısında alınan galibiyet ise takımın tur umutlarını güçlendirdi.
HEDEF ÇEYREK FİNAL
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında takımın ana hedeflerinden birinin Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalmak olduğunu açıklamıştı. Buruk'un yenilenen sözleşmesinde de lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için aynı prim maddesinin yer aldığı ifade ediliyor.