Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Juventus ve Liverpool karşılaşmalarındaki oyunuyla öne çıkan Brezilyalı futbolcu, milli takım için takip edilen isimler arasında yer aldı.
TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS
Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev yapan ve Galatasaray'ın eski kalecilerinden Cláudio Taffarel'in, Gabriel Sara hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Taffarel'in, oyuncunun performansına dair milli takım teknik heyetine referans olduğu ifade edildi.
ANCELOTTI'DEN DAVET BEKLENİYOR
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosuna Gabriel Sara'yı dahil etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Newcastle United forması giyen Bruno Guimarães'in sakatlığı nedeniyle orta sahada alternatif arayan Ancelotti'nin, Galatasaraylı futbolcunun performansını yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde kadroya davet edebileceği ifade ediliyor.