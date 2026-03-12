Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Juventus ve Liverpool karşılaşmalarındaki oyunuyla öne çıkan Brezilyalı futbolcu, milli takım için takip edilen isimler arasında yer aldı.



TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev yapan ve Galatasaray'ın eski kalecilerinden Cláudio Taffarel'in, Gabriel Sara hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Taffarel'in, oyuncunun performansına dair milli takım teknik heyetine referans olduğu ifade edildi.