Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Brezilya Milli Takımı’nın radarına girdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin yıldız futbolcuyu kadroya davet etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı’na çağrılabilir

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Juventus ve Liverpool karşılaşmalarındaki oyunuyla öne çıkan Brezilyalı futbolcu, milli takım için takip edilen isimler arasında yer aldı.

TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS

Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev yapan ve Galatasaray'ın eski kalecilerinden Cláudio Taffarel'in, Gabriel Sara hakkında olumlu rapor verdiği belirtildi. Taffarel'in, oyuncunun performansına dair milli takım teknik heyetine referans olduğu ifade edildi.

ANCELOTTI'DEN DAVET BEKLENİYOR

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosuna Gabriel Sara'yı dahil etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Newcastle United forması giyen Bruno Guimarães'in sakatlığı nedeniyle orta sahada alternatif arayan Ancelotti'nin, Galatasaraylı futbolcunun performansını yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde kadroya davet edebileceği ifade ediliyor.

