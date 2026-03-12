CANLI YAYIN
Dursun Özbek’ten futbolculara prim jesti

Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından başkan Dursun Özbek, çeyrek final primi için belirlenen rakamı artırdı. Özbek’in daha önce 3 milyon euro olarak açıklanan primi 5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte büyük sevinç yaşandı. Galibiyet sonrası başkan Dursun Özbek'in futbolculara yönelik önemli bir prim jestinde bulunduğu öğrenildi.

PRİM ARTIRILDI

Daha önce çeyrek finale yükselme primi için 3 milyon euro açıklayan Özbek'in, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek rakamı artırdığı belirtildi. Başkan Özbek'in prim miktarını 5 milyon euroya çıkardığı ifade edildi.

SOYUNMA ODASINDA COŞKU

Başkan Özbek'in galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları tebrik ettiği öğrenildi. Prim açıklamasının ardından oyuncuların büyük sevinç yaşadığı ve başkana tezahüratlarda bulunduğu belirtildi.

Galatasaray, 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak rövanş maçında turu geçmesi halinde çeyrek finale yükselerek bu primin sahibi olacak.

