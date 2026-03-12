UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte büyük sevinç yaşandı. Galibiyet sonrası başkan Dursun Özbek'in futbolculara yönelik önemli bir prim jestinde bulunduğu öğrenildi.
PRİM ARTIRILDI
Daha önce çeyrek finale yükselme primi için 3 milyon euro açıklayan Özbek'in, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek rakamı artırdığı belirtildi. Başkan Özbek'in prim miktarını 5 milyon euroya çıkardığı ifade edildi.
SOYUNMA ODASINDA COŞKU
Başkan Özbek'in galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları tebrik ettiği öğrenildi. Prim açıklamasının ardından oyuncuların büyük sevinç yaşadığı ve başkana tezahüratlarda bulunduğu belirtildi.
Galatasaray, 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak rövanş maçında turu geçmesi halinde çeyrek finale yükselerek bu primin sahibi olacak.