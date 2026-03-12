

PRİM ARTIRILDI

Daha önce çeyrek finale yükselme primi için 3 milyon euro açıklayan Özbek'in, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek rakamı artırdığı belirtildi. Başkan Özbek'in prim miktarını 5 milyon euroya çıkardığı ifade edildi.