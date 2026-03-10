Okan Buruk, elde edilen skorun kendileri için önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Galatasaray teknik direktörü, maçın skorunun daha farklı olabileceğini ancak Liverpool'un da değerlendiremediği fırsatları bulunduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı teknik adam, rövanşta çok daha farklı bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini de sözlerine ekledi.
Buruk, İngiltere'de oynanacak ikinci maçta da aynı istek, aynı tutku ve aynı oyun anlayışıyla sahada olmak istediklerini belirtti. Juventus eşleşmesinde yaşadıkları deplasman deneyimini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, Anfield'da sadece skoru korumaya değil, maçın içinde kalmaya ve kendi oyunlarını ortaya koymaya odaklanacaklarını söyledi.
TÜRK FUTBOLU VURGUSU
Galatasaray Teknik Direktörü, Liverpool karşısında alınan galibiyeti Türk futbolu için önemli ve prestijli bir sonuç olarak değerlendirdi. Buruk, bu tür maçlarda bir Türk takımının Avrupa'nın en büyük kulüplerine karşı neler yapabileceğini göstermenin ayrıca değer taşıdığını söyledi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gelen bu galibiyet, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'daki iddiasını da güçlendirdi.
GÖZLER HEM ANFIELD HEM LİGDE
Okan Buruk, Liverpool rövanşına kadar önlerinde ligde de çok önemli bir maç bulunduğunu hatırlattı. Galatasaray'ın dört gün sonra RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geleceğini söyleyen deneyimli teknik adam, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig hedeflerinin aynı ciddiyetle sürdüğünü vurguladı. Buruk, ilk etapta lig maçına odaklanacaklarını, ardından Anfield'daki dev rövanşa hazırlanacaklarını belirtti.