Buruk, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig hedeflerinin aynı ciddiyetle sürdüğünü vurguladı.

Teknik direktör, Liverpool galibiyetini Türk futbolu için önemli ve prestijli bir sonuç olarak değerlendirdi.

Buruk, Anfield'daki rövanş maçında sadece skoru korumaya değil, kendi oyunlarını ortaya koymaya odaklanacaklarını söyledi.

Okan Buruk, elde edilen skorun kendileri için önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti. Galatasaray teknik direktörü, maçın skorunun daha farklı olabileceğini ancak Liverpool'un da değerlendiremediği fırsatları bulunduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı teknik adam, rövanşta çok daha farklı bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini de sözlerine ekledi.

Buruk, İngiltere'de oynanacak ikinci maçta da aynı istek, aynı tutku ve aynı oyun anlayışıyla sahada olmak istediklerini belirtti. Juventus eşleşmesinde yaşadıkları deplasman deneyimini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, Anfield'da sadece skoru korumaya değil, maçın içinde kalmaya ve kendi oyunlarını ortaya koymaya odaklanacaklarını söyledi.