Ismael Garcia Gomez, Okan Buruk'la ilgili sözlerinde teşekkür ve bağlılık vurgusu yaptı. İspanyol antrenör, Galatasaray Teknik Direktörü'nün kendisine yalnızca yardımcı antrenör gibi değil, ailesinin bir parçası gibi yaklaştığını söyledi. Gomez, 2022'de göreve geldiklerinde kulübün son yıllardaki en zor dönemlerinden birinden çıktığını, buna rağmen yeni projede zihniyeti değiştirip güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Ismael Garcia Gomez'in sözleri şu şekilde:



"Galatasaray benim için harika bir deneyim oldu. Türkiye'nin en büyük kulübü, bu ülkede Real Madrid'in İspanya'da veya Bayern Münih'in Almanya'da olduğu gibi aynı seviyede. Burada futbol çok daha fazlası. Galatasaray, Galatasaray lisesini ve üniversitesini de içeren kulüp çevresindeki toplulukla gurur duyuyor. Sadece futbol değil, çok sporlu bir kulüp."