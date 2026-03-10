CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon daha önce lig aşamasında yendiği İngiliz devini bir kez daha yenerek Ada'daki rövanş randevusu için avantaj yakalayarak taraftarını sevindirmek amacında. Tenik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u Rams Park'ta ağırlıyor.
  • Galatasaray, Juventus'u play-off turunda toplam skorda 7-5 yenerek son 16'ya yükselirken, Liverpool lig etabını 3. sırada tamamladı.
  • İki takım bu sezon daha önce 30 Eylül 2025'te İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray, Osimhen'in penaltısıyla maçı 1-0 kazandı.
  • Victor Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydetti ve Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmeye bir gol uzaklıkta.
  • Eşleşmenin rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-2

CANLI TAKİP

Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-3

İLK 11'LER

Galatasaray:Uğurcan Çakır, Jakobs, Sánchez, Gabriel Sara, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Lang, Singo, Lemina

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitiké, Gravenberch

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-4

DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK GECE

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20. sırada tamamladı. Play-off turunda Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanşta uzatmalar sonunda 3-2 yenilmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liverpool ise lig etabında 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırayı aldı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-5

RAMS PARK'TA YİNE LIVERPOOL

Galatasaray ile Liverpool bu sezon daha önce de İstanbul'da karşı karşıya geldi. 30 Eylül 2025'te oynanan lig etabı maçını sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı ve o karşılaşmadaki tek gol Victor Osimhen'in penaltısından geldi. UEFA verilerine göre iki takım bugüne kadar 5 kez karşılaştı; Galatasaray 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti, Liverpool ise 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'a karşı iç sahadaki üç Şampiyonlar Ligi maçında da yenilgi yaşamadı.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-6

OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ

Galatasaray cephesinde önemli bir eksik yok. Liverpool'un maç önü haberinde sarı-kırmızılı ekip için yalnızca Arda Ünyay'ın sakatlığı var. Buna karşılık Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Noa Lang, Victor Osimhen, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-7

OSIMHEN YİNE EN BÜYÜK KOZ

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız, Juventus eşleşmesinde uzatmalarda attığı golle turun kaderine doğrudan etki etmiş, Liverpool'a karşı lig etabındaki maçta da ağları havalandıran isim olmuştu. UEFA verilerine göre Osimhen, Burak Yılmaz'ın bir Türk takımı formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda ulaştığı 8 gollük rekoru egale etmeye bir adım uzaklıkta.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-8

LIVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Liverpool cephesinde Alisson Becker, Conor Bradley, Federico Chiesa, Wataru Endo ve Alexander Isak bu maç öncesinde eksikler arasında yer aldı. Kulübün resmi açıklamasına göre Alisson son antrenmanda yaşadığı sorun nedeniyle İstanbul kafilesine alınmadı. İngiliz ekibinde Curtis Jones ise kart sınırında.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-9

BASKI ARTIYOR

Liverpool, Premier Lig'de 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 48 puanda 6. sırada yer alıyor. Lider Arsenal'in 19 puan gerisinde kalan İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi eşleşmesine ligdeki bu baskılı tabloyla geliyor. Yaz transfer döneminde Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi isimlere yüksek bonservisler ödeyen Liverpool'da beklenti seviyesi de aynı ölçüde yükseldi.

Galatasaray'ın Liverpool maçı ilk 11'i belli oldu!-10

RÖVANŞ 18 MART'TA ANFIELD'DA

Eşleşmenin rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak. UEFA takvimine göre ikinci maç İngiltere'de yapılacak ve Galatasaray, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skor çıkararak rövanşa gitmeyi hedefliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler