DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK GECE Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20. sırada tamamladı. Play-off turunda Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanşta uzatmalar sonunda 3-2 yenilmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liverpool ise lig etabında 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırayı aldı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.

RAMS PARK'TA YİNE LIVERPOOL Galatasaray ile Liverpool bu sezon daha önce de İstanbul'da karşı karşıya geldi. 30 Eylül 2025'te oynanan lig etabı maçını sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı ve o karşılaşmadaki tek gol Victor Osimhen'in penaltısından geldi. UEFA verilerine göre iki takım bugüne kadar 5 kez karşılaştı; Galatasaray 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti, Liverpool ise 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'a karşı iç sahadaki üç Şampiyonlar Ligi maçında da yenilgi yaşamadı.

OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ Galatasaray cephesinde önemli bir eksik yok. Liverpool'un maç önü haberinde sarı-kırmızılı ekip için yalnızca Arda Ünyay'ın sakatlığı var. Buna karşılık Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Noa Lang, Victor Osimhen, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır sarı kart sınırında bulunuyor.

OSIMHEN YİNE EN BÜYÜK KOZ Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız, Juventus eşleşmesinde uzatmalarda attığı golle turun kaderine doğrudan etki etmiş, Liverpool'a karşı lig etabındaki maçta da ağları havalandıran isim olmuştu. UEFA verilerine göre Osimhen, Burak Yılmaz'ın bir Türk takımı formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda ulaştığı 8 gollük rekoru egale etmeye bir adım uzaklıkta.