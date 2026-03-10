Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray:Uğurcan Çakır, Jakobs, Sánchez, Gabriel Sara, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Lang, Singo, Lemina
Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitiké, Gravenberch
GOL
GOOOLLL! Victor Osimhen indirdi Mario Lemina tamamladı! Temsilcimiz Galatasaray, maçın maçında öne geçti! 1-0! pic.twitter.com/T9g3fMudGB— TRT Spor (@trtspor) March 10, 2026
DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK GECE
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20. sırada tamamladı. Play-off turunda Juventus'u İstanbul'da 5-2 mağlup eden Galatasaray, rövanşta uzatmalar sonunda 3-2 yenilmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liverpool ise lig etabında 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırayı aldı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.
RAMS PARK'TA YİNE LIVERPOOL
Galatasaray ile Liverpool bu sezon daha önce de İstanbul'da karşı karşıya geldi. 30 Eylül 2025'te oynanan lig etabı maçını sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı ve o karşılaşmadaki tek gol Victor Osimhen'in penaltısından geldi. UEFA verilerine göre iki takım bugüne kadar 5 kez karşılaştı; Galatasaray 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti, Liverpool ise 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'a karşı iç sahadaki üç Şampiyonlar Ligi maçında da yenilgi yaşamadı.
OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ
Galatasaray cephesinde önemli bir eksik yok. Liverpool'un maç önü haberinde sarı-kırmızılı ekip için yalnızca Arda Ünyay'ın sakatlığı var. Buna karşılık Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Noa Lang, Victor Osimhen, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır sarı kart sınırında bulunuyor.
OSIMHEN YİNE EN BÜYÜK KOZ
Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız, Juventus eşleşmesinde uzatmalarda attığı golle turun kaderine doğrudan etki etmiş, Liverpool'a karşı lig etabındaki maçta da ağları havalandıran isim olmuştu. UEFA verilerine göre Osimhen, Burak Yılmaz'ın bir Türk takımı formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda ulaştığı 8 gollük rekoru egale etmeye bir adım uzaklıkta.
LIVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Liverpool cephesinde Alisson Becker, Conor Bradley, Federico Chiesa, Wataru Endo ve Alexander Isak bu maç öncesinde eksikler arasında yer aldı. Kulübün resmi açıklamasına göre Alisson son antrenmanda yaşadığı sorun nedeniyle İstanbul kafilesine alınmadı. İngiliz ekibinde Curtis Jones ise kart sınırında.
BASKI ARTIYOR
Liverpool, Premier Lig'de 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 48 puanda 6. sırada yer alıyor. Lider Arsenal'in 19 puan gerisinde kalan İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi eşleşmesine ligdeki bu baskılı tabloyla geliyor. Yaz transfer döneminde Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi isimlere yüksek bonservisler ödeyen Liverpool'da beklenti seviyesi de aynı ölçüde yükseldi.
RÖVANŞ 18 MART'TA ANFIELD'DA
Eşleşmenin rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak. UEFA takvimine göre ikinci maç İngiltere'de yapılacak ve Galatasaray, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skor çıkararak rövanşa gitmeyi hedefliyor.