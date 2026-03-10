Karşılaşma öncesinde tribünlere çıkan Fatih Terim, Galatasaray taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. RAMS Park'taki bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle maç öncesi paylaşımlarda, sarı-kırmızılı taraftarların tecrübeli teknik adama büyük ilgi gösterdiği görüldü.

BUSE TERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fatih Terim'in kızı Buse Terim de maç öncesinde yaptığı paylaşımla geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Buse Terim'in sosyal medya mesajında, "Tarihte bir ilk olacak! Sahada değil tribünde taraftar olarak babacığımla maç!" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu sözler, Fatih Terim'in Galatasaray maçını bu kez saha kenarında değil tribünde izleyecek olması nedeniyle dikkat çekti.