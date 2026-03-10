Galatasaray Lisesi öğrencileri her iki takımın marşlarını çalarak özel bir müzik etkinliği gerçekleştirdi.

Karşılaşma öncesinde iki kulüp arasındaki temaslar yalnızca saha ile sınırlı kalmadı. Galatasaray, konuk kulüp heyetini kulüp kültürü açısından büyük anlam taşıyan Galatasaray Lisesi'nde misafir etti. Tarihi atmosferde gerçekleştirilen buluşmada dostluk mesajları öne çıktı.

DURSUN ÖZBEK'TEN MAÇ ÖNCESİ MESAJ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool ile bu sezon ikinci kez karşı karşıya geldiklerini hatırlatarak mücadele öncesi beklentilerini paylaştı. İlk maçta rakiplerini mağlup ettiklerini belirten Özbek, bu kez de futbol kalitesi yüksek bir karşılaşma beklediklerini söyledi.

Dursun Özbek, statta çok güçlü bir atmosfer oluşacağını vurgularken, maçın sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni etti. Sarı-kırmızılı taraftarların ve tribünlerde yer alacak futbolseverlerin futbola doyacağı bir gece olmasını istediklerini dile getirdi.

Özbek ayrıca Liverpool heyetini Galatasaray'ın tarihi binasında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Taraftarlara güzel bir maç izlettirmek istediklerini belirten Galatasaray Başkanı, organizasyonda öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliğin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.