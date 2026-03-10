Karşılaşma öncesinde iki kulüp arasındaki temaslar yalnızca saha ile sınırlı kalmadı. Galatasaray, konuk kulüp heyetini kulüp kültürü açısından büyük anlam taşıyan Galatasaray Lisesi'nde misafir etti. Tarihi atmosferde gerçekleştirilen buluşmada dostluk mesajları öne çıktı.
DURSUN ÖZBEK'TEN MAÇ ÖNCESİ MESAJ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool ile bu sezon ikinci kez karşı karşıya geldiklerini hatırlatarak mücadele öncesi beklentilerini paylaştı. İlk maçta rakiplerini mağlup ettiklerini belirten Özbek, bu kez de futbol kalitesi yüksek bir karşılaşma beklediklerini söyledi.
Dursun Özbek, statta çok güçlü bir atmosfer oluşacağını vurgularken, maçın sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni etti. Sarı-kırmızılı taraftarların ve tribünlerde yer alacak futbolseverlerin futbola doyacağı bir gece olmasını istediklerini dile getirdi.
Özbek ayrıca Liverpool heyetini Galatasaray'ın tarihi binasında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Taraftarlara güzel bir maç izlettirmek istediklerini belirten Galatasaray Başkanı, organizasyonda öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliğin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.
ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ETKİNLİK
Programın en dikkat çeken anlarından biri de öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik etkinliği oldu. Dursun Özbek, hem Galatasaray hem de Liverpool'a ait marşların öğrenciler tarafından çalındığını belirterek bu katkıdan dolayı gençleri tebrik etti.
Maç öncesinde iki kulübün ortak atmosferde buluşmasına sahne olan bu etkinlik, organizasyona farklı bir renk kattı. Galatasaray cephesi, tarihi binada gerçekleşen bu buluşmanın anlamını vurgularken, kültürel yönü güçlü bir karşılama ortaya koydu.
LIVERPOOL CEPHESİNDEN TEŞEKKÜR
Liverpool Genel Müdürü Andy Hughes da organizasyonla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Galatasaray'ın gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Hughes, daha önce Galatasaray Adası'nda da ağırlandıklarını, şimdi ise Galatasaray Lisesi'nde film gösterimi ve öğrencilerin hazırladığı etkinliği izlediklerini söyledi.
Hughes, tarihi bir ortamda bulunmanın kendileri için çok özel olduğunu ifade etti. İngiliz kulübü adına bu akşam oynanacak karşılaşmayı ve stadyumdaki atmosferi büyük heyecanla beklediklerini belirten Liverpool yöneticisi, organizasyon için Galatasaray kulübüne teşekkür etti.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK MESAJI
Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik maç öncesinde gerçekleştirilen bu buluşma, iki kulüp arasında dostluk ve saygı vurgusunu öne çıkardı.